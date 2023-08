Atlético-GO marca nos acréscimos e vence Chapecoense fora de casa na Série B

Chapecoense e Atlético-GO fizeram um confronto bem equilibrado e com emoção até o fim. Mesmo jogando fora de casa, na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Atlético venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Peixoto, aos 50 minutos do segundo tempo. A partida foi válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade

Esta foi a segunda vitória seguida do Atlético, que agora soma 34 pontos em nono lugar. Quem fecha o G-4 é o Criciúma, com 41. A Chapecoense, que construiu bastante jogadas durante a partida, segue com 19 pontos, na 19ª e penúltima colocação, há cinco jogos sem vencer, sendo quatro derrotas.

Logo nos primeiros minutos, a Chapecoense teve boa chance com Kayke. Ele completou cruzamento de cabeça, mas o goleiro Ronaldo fez boa defesa. Depois, Giovanni Pavani fez boa jogada na direita e cruzou, mas a bola passou em frente ao gol e ninguém apareceu para completar.

continua após publicidade

O Atlético demorou um pouco para responder e resolveu arriscar de fora da área. Lucas Esteves chutou de longe, mas a bola saiu por cima. A Chapecoense voltou a ter algumas chegadas perigosas antes do intervalo, mas o placar terminou zerado.

Na volta para o segundo tempo, as principais chances seguiram do lado da Chapecoense. Giovanni Pavani arriscou de fora da área e quase marcou, mas Ronaldo evitou o gol novamente. Depois, porém, o jogo ficou morno. Na reta final, o Atlético assustou com Airton. Após tabela com Shaylon, ele dominou e chutou, mas o goleiro da Chapecoense, também Airton, fez boa defesa.

Quando tudo parecia definido, o Atlético chegou ao gol da vitória aos 50 minutos. Após passe de Lucas Esteves, Matheus Peixoto finalizou da entrada da área para marcar. O lance foi revisado pelo VAR, mas confirmado na sequência.

continua após publicidade

Pela 24ª rodada, o Atlético-GO entra em campo na quinta-feira, às 19h, quando visita o Londrina no Estádio do Café, em Londrina (PR). No domingo, às 15h45, a Chapecoense estará em Novo Horizonte (SP), onde encara o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 ATLÉTICO-GO

continua após publicidade

CHAPECOENSE - Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Gustavo Cazonatti, Giovanni Pavani (Dudu Vieira) e Bruno Nazário (Gabriel Xavier); Alisson Farias (Marco Antônio), Kayke (Richard) e Marcinho (Felipe Ferreira). Técnico: Claudinei Oliveira.

ATLÉTICO - Ronaldo; Rodrigo Soares (Airton), Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Matheus Sales (Rhaldney), Baralhas, Dodô (Luiz Fernando), Shaylon e Bruno Tubarão; Gustavo Coutinho (Matheus Peixoto). Técnico: Jair Ventura.

continua após publicidade

GOL - Matheus Peixoto, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Leonardo e Cristiano (Chapecoense). Lucas Esteves, Dodô e Bruno Tubarão (Atlético).

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

RENDA - R$ 79.880,00.

PÚBLICO - 3.888 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).