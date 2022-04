Atlético-GO e Cuiabá empatam jogo estudado da terceira fase da Copa do Brasil

Da Redação

Em um jogo muito estudado, o Atlético-GO e Cuiabá empataram por 1 a 1, na noite desta quinta-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Edson e Elton marcaram os gols no segundo tempo.

Os times voltam a se enfrentar no dia 11 de maio, desta vez na Arena Pantanal, em Cuiabá. Quem vencer ficará com a classificação, enquanto nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. A vaga também vale premiação de R$ 3 milhões.

Com bola rolando, os times se respeitaram no primeiro tempo e criaram poucas oportunidades de gol. O Atlético-GO teve muitas dificuldades de passar pela forte marcação do Cuiabá, por isso forçou chutes de fora da área com o volante Baralhas e o atacante Wellington Rato.

O Cuiabá foi cauteloso e esperou os contra-ataques. A primeira boa chance saiu apenas aos 27 minutos, quando Felipe Marques recebeu ótimo passe de Valdívia e cruzou rasteiro para André, que finalizou fraco nas mãos do goleiro Luan Polli.

Mas foi do Atlético-GO a melhor chance do primeiro tempo. Aos 46 minutos, Dudu recebeu bom passe dentro da área e cruzou na direção do gol. A defesa do Cuiabá não conseguiu cortar e a bola passou muito perto da trave, saindo pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Atlético-GO mudou a postura e foi mais ofensivo. Aos 12 minutos, Jorginho cobrou falta rasteira e obrigou Walter a espalmar. Melhor em campo, os goianos abriram o placar aos 25, quando Jorginho cobrou escanteio e Edson, de cabeça, mandou para as redes.

Mesmo após o gol do Atlético-GO, o Cuiabá não se abateu e buscou o empate. Aos 36, Pepê cobrou escanteio, o goleiro Luan Polli falhou feio e Elton só teve o trabalho de completar para o gol.

O empate reacendeu o Atlético-GO na partida e os goianos pressionaram os visitantes nos minutos finais. Jefferson arriscou de fora da área e acertou o travessão de Walter, não conseguindo tirar o empate do placar.