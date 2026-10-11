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Atlético-GO cede empate ao Sport em Goiânia e decepciona torcida na Série B

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Em confronto direto por vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Sport, neste domingo no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), na abertura da 33ª rodada. O time da casa ficou com a sensação de derrota, porque vencia o jogo e tinha um jogador a mais, mesmo assim permitiu o gol do visitante, que deixou o campo com sentimento de vitória.

Com o resultado, os goianos ficam na zona de classificação aos play-offs e chegam aos 53 pontos. Os pernambucanos, por outro lado, se mantêm fora do referido grupo, somando agora 51 pontos ganhos. Geovany Soares anotou pelos atleticanos, enquanto Perotti fez pelos visitantes.

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O duelo começou movimentado e o Sport foi quem teve a primeira chance. Edson Lucas cruzou da esquerda e Neto Pessoa testou para defesa de Paulo Vítor. A resposta do Atlético veio em chute de Geovany Soares, mas Thiago Couto se esticou para espalmar. Juan Alano também tentou ao chutar de fora da área e o goleiro salvou novamente.

Os times continuaram atacando, no entanto sem a mesma intensidade; mesmo assim, Marcelo Ajul afastou cabeçada de Geovany em cima da linha. No último minuto, Claudinho saiu errado e, em contra-ataque, Geovany acertou chutaço para abrir o placar aos 48 minutos.

Para o segundo tempo, o Atlético-GO se manteve inalterado, enquanto o Sport voltou com três mudanças de uma vez só. Assim, quase saiu o empate: Barletta recebeu pela direita, puxou para dentro e finalizou na trave.

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A pressão continuou por boa parte da etapa final, contudo os planos foram por água abaixo quando o zagueiro Marcelo Benevenuto cometeu falta em Bruno José e foi expulso.

Aproveitando a vantagem no placar e no número de peças, os anfitriões renovaram o fôlego para tentar ampliar o placar. Num contra-ataque, quase marcaram o segundo quando Geovany avançou pela esquerda e concluiu à esquerda da meta adversária. Mais perto do fim, Diego Hernández arriscou de longe e parou no travessão; Perotti pegou o rebote e deixou tudo igual aos 37.

Os times voltam a campo, pela abertura da 34ª rodada da Série B, na próxima sexta-feira. O Atlético-GO visita a rebaixada Ponte Preta, no Ítalo Limongi, em Indaiatuba, às 19h30, já o Sport recebe o Fortaleza, na Ilha do Retiro, às 20h30.

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FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 x 1 SPORT

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes (Yuri); Leandro Vilela (Cristiano), Daniel Peixoto e Netinho (Henrique Freitas); Bruno José (Matheusinho), João Pedro e Geovany Soares. Técnico: Roger Silva.

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SPORT - Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira (Zé Gabriel), Juan Alano (Diego Hernández) e Patrick de Paula (Arthur Maron); Barletta, Neto Pessoa (Perotti) e Carlos De Pena (Kervin Andrade). Técnico: Mariano Soso.

GOLS - Geovany Soares, aos 48 minutos do primeiro tempo, e Perotti, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Vilela e Roger Silva (ACG); Diego Hernández (SPT).

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CARTÃO VERMELHO - Marcelo Benevenuto (SPT).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 83.080,00.

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PÚBLICO - 5.076 (4.290 pagantes).

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

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Atlético-GO serie b Sport
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