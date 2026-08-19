Atlético empata nos acréscimos, bate Red Bull Bragantino e avança às quartas da Sul-Americana
O Atlético-MG avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana, ao empatar por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No placar agregado o time mineiro levou a vantagem por 3 a 2, porque tinha vencido por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), com gol de Tomás Cuello.
O Galo enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Macará e Santos, do Equador. O Santos venceu na ida por 2 a 1 e agora defenderá a vantagem fora, nesta quinta-feira.
Mas o jogo foi intenso, com o primeiro tempo sendo totalmente dominado pelo time paulista. Posicionado no ataque, pouco permitiu ao Atlético-MG e transformou o goleiro Everson no melhor em campo. Nos acréscimos, marcou com Eric Ramires.
No segundo tempo, o Atlético-MG mudou sua postura, fez uma pressão inicial e conseguiu o empate com Maycon. O jogo ganhou em emoções e acabou bem disputado com chances de lado a lado. Eduardo Sasha deixou o Bragantino na frente e Cuello deixou tudo igual para o Atlético, os 47 minutos.
Atrás no placar agregado, naturalmente, que se esperava o Red Bull Bragantino mais agressivo, em busca de gols e vitória. Mas o que se viu nos primeiros 15 minutos foi uma forte pressão do visitante diante de um Atlético Mineiro muito recuado, segurando a pressão.
As finalizações, porém, foram apenas de fora da área. Duas vezes com Lucas Barbosa e outra, numa falta bem cobrada por Juninho Capixaba, que exigiu boa defesa de Everson. O goleiro se mostrou atento com estes chutes e preocupado chamou atenção para os homens de marcação.
O Atlético, muito recuado, ficou sem ligação com o ataque. Não conseguiu as infiltrações e só ameaçou num chute de Victor Hugo, dentro da área, que saiu mascado e foi para fora. Muito pouco. Insuficiente para acalmar a irritação da torcida atleticana. Aos 48 minutos, Rodriguinho entrou sozinho pelo lado direito da área e soltou a bomba no alto. Everson apareceu bem de novo: espalmou para escanteio.
Mas ainda nos acréscimos, enfim, saiu o gol do Bragantino. Após contra-ataque, finalizou três vezes em Everson até que no rebote a bola foi virada no meio da área para o chute colocado de Eric Ramires: 1 a 0, aos 52 minutos.
O segundo tempo começou sem mudanças nos dois times, mas com uma visível mudança de postura do Atlético-MG. Voltou avançado, elétrico e intenso, encurralando o visitante para seu campo de defesa. A pressão inicial resultou no gol de empate aos sete minutos. Após escanteio, a defesa afastou, mas Maycon pegou o rebote e chutou mascado, deixando tudo igual no placar: 1 a 1. No placar agregado, neste momento, vantagem do Galo: 2 a 1.
Mas o Bragantino não se entregou. Pelo contrário, partiu em cima do Atlético-MG, inclusive, dando espaços para os contra-ataques do time da casa. O Bragantino marcou o segundo gol aos 36 minutos. SantAnna cobrou escanteio, Lucas Barbosa desviou de leve na primeira trave e Eduardo Sasha, também de cabeça, completou para as redes em cima da linha da pequena área.
O jogo ficou corrido, mas o empate atleticano saiu somente aos 47 minutos. Cuello recebeu a bola na intermediária, saiu em disparada e bateu cruzado da entrada da grande área: 2 a 2.
No fim de semana, eles voltam a campo pela 24ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Atlético-MG vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 18h30, no. O Red Bull Bragantino vai receber o Grêmio, no domingo, a partir das 16 horas.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO
ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Cissé), Maycon, Cuello, Bernard (Minda) e Victor Hugo (Vitão); Reinier (Cassiera). Técnico: Eduardo Domínguez.
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Alix Vinícius), Rodriguinho (Fabinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha), Isidro Pitta e Vinicinho (Henry Mosquera). Técnico: Vagner Mancini.
GOLS - Eric Ramires, aos 52 minutos do primeiro tempo. Maycon, aos sete, e Eduardo Sasha, aos 36, e Cuello, aos 47 minutos do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Cuello (ATL). Eric Ramires e Alix Vinícius (RBB).
ÁRBITRO - Maximiliano Ramírez (ARG).
RENDA - R$ 1.534.000,00.
PÚBLICO - 30.026 torcedores.
LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).