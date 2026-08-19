Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Atlético empata nos acréscimos, bate Red Bull Bragantino e avança às quartas da Sul-Americana

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Atlético-MG avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana, ao empatar por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No placar agregado o time mineiro levou a vantagem por 3 a 2, porque tinha vencido por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), com gol de Tomás Cuello.

O Galo enfrentará nas quartas de final o vencedor do confronto entre Macará e Santos, do Equador. O Santos venceu na ida por 2 a 1 e agora defenderá a vantagem fora, nesta quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mas o jogo foi intenso, com o primeiro tempo sendo totalmente dominado pelo time paulista. Posicionado no ataque, pouco permitiu ao Atlético-MG e transformou o goleiro Everson no melhor em campo. Nos acréscimos, marcou com Eric Ramires.

No segundo tempo, o Atlético-MG mudou sua postura, fez uma pressão inicial e conseguiu o empate com Maycon. O jogo ganhou em emoções e acabou bem disputado com chances de lado a lado. Eduardo Sasha deixou o Bragantino na frente e Cuello deixou tudo igual para o Atlético, os 47 minutos.

Atrás no placar agregado, naturalmente, que se esperava o Red Bull Bragantino mais agressivo, em busca de gols e vitória. Mas o que se viu nos primeiros 15 minutos foi uma forte pressão do visitante diante de um Atlético Mineiro muito recuado, segurando a pressão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As finalizações, porém, foram apenas de fora da área. Duas vezes com Lucas Barbosa e outra, numa falta bem cobrada por Juninho Capixaba, que exigiu boa defesa de Everson. O goleiro se mostrou atento com estes chutes e preocupado chamou atenção para os homens de marcação.

O Atlético, muito recuado, ficou sem ligação com o ataque. Não conseguiu as infiltrações e só ameaçou num chute de Victor Hugo, dentro da área, que saiu mascado e foi para fora. Muito pouco. Insuficiente para acalmar a irritação da torcida atleticana. Aos 48 minutos, Rodriguinho entrou sozinho pelo lado direito da área e soltou a bomba no alto. Everson apareceu bem de novo: espalmou para escanteio.

Mas ainda nos acréscimos, enfim, saiu o gol do Bragantino. Após contra-ataque, finalizou três vezes em Everson até que no rebote a bola foi virada no meio da área para o chute colocado de Eric Ramires: 1 a 0, aos 52 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tempo começou sem mudanças nos dois times, mas com uma visível mudança de postura do Atlético-MG. Voltou avançado, elétrico e intenso, encurralando o visitante para seu campo de defesa. A pressão inicial resultou no gol de empate aos sete minutos. Após escanteio, a defesa afastou, mas Maycon pegou o rebote e chutou mascado, deixando tudo igual no placar: 1 a 1. No placar agregado, neste momento, vantagem do Galo: 2 a 1.

Mas o Bragantino não se entregou. Pelo contrário, partiu em cima do Atlético-MG, inclusive, dando espaços para os contra-ataques do time da casa. O Bragantino marcou o segundo gol aos 36 minutos. SantAnna cobrou escanteio, Lucas Barbosa desviou de leve na primeira trave e Eduardo Sasha, também de cabeça, completou para as redes em cima da linha da pequena área.

O jogo ficou corrido, mas o empate atleticano saiu somente aos 47 minutos. Cuello recebeu a bola na intermediária, saiu em disparada e bateu cruzado da entrada da grande área: 2 a 2.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fim de semana, eles voltam a campo pela 24ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Atlético-MG vai até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 18h30, no. O Red Bull Bragantino vai receber o Grêmio, no domingo, a partir das 16 horas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco (Cissé), Maycon, Cuello, Bernard (Minda) e Victor Hugo (Vitão); Reinier (Cassiera). Técnico: Eduardo Domínguez.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; SantAnna, Gustavo Marques, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Alix Vinícius), Rodriguinho (Fabinho) e Lucas Barbosa; Herrera (Eduardo Sasha), Isidro Pitta e Vinicinho (Henry Mosquera). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Eric Ramires, aos 52 minutos do primeiro tempo. Maycon, aos sete, e Eduardo Sasha, aos 36, e Cuello, aos 47 minutos do segundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Cuello (ATL). Eric Ramires e Alix Vinícius (RBB).

ÁRBITRO - Maximiliano Ramírez (ARG).

RENDA - R$ 1.534.000,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 30.026 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atlético-MG Copa Sul-Americana Futebol Red Buyll Bragantino
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV