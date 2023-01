Atlético de Madrid vence Osasuna pelo Espanhol e espanta princípio de crise

(via Agência Estado)

O Atlético de Madrid conseguiu afastar o princípio de crise que ameaçava se instalar no clube ao vencer o Osasuna por 1 a 0, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O resultado ameniza o momento instável na temporada após a eliminação na Copa do Rei para o Real Madrid. O objetivo do técnico Diego Simeone agora é somar pontos no Nacional a fim de se credenciar a disputar a Liga dos Campeões do ano que vem.

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, o treinador argentino cogitou até a possibilidade de deixar o clube mesmo tendo contrato em vigor até 2024. Segundo ele, o que vai definir a sua permanência é a campanha da equipe ao final da temporada.

O triunfo dá ao Atlético um leve respiro na tabela. O time chega aos 34 pontos e permanece na quarta colocação do Espanhol. De quebra, o resultado ainda impediu o Osasuna de encostar (a equipe continua com 28 pontos). O próximo duelo da equipe de Madri será em casa contra o Getafe, no próximo sábado. Já o Osasuna jogará contra o Espanyol fora.

Depois de um primeiro tempo digno de não deixar registro, o Atlético melhorou no começo da etapa final. Com Griezmann e Koke se movimentando mais, a equipe da capital abriu mais o jogo. No entanto, a única chance efetiva aconteceu aos dois minutos com o jogador francês.

Dominado praticamente em seu campo de defesa, o Osasuna acordou o seu ataque após três substituições seguidas. Aos 17 minutos do segundo tempo, surgiu a sua primeira chance real de gol, que parou nas mãos do goleiro Oblak. Com a pressão, o técnico Diego Simeone resolveu fazer substituições. Mas antes de mostrar resultado, viu o seu time quase levar um gol.

O mesmo Oblak salvou novamente o Atlético aos 26 minutos quando Diego Moreno chutou da entrada da área. A bola desviou em Saúl, mas o goleiro saltou para espalmar para fazer a defesa.

Mas justamente quando o time anfitrião estava melhor veio o gol. Aos 29 minutos, De Paul acertou um belo lançamento para Saúl (que entrou aos 20 no lugar de Barrios) matar no peito e partir livre. Ao entrar na área, ele chutou no canto esquerdo e abriu o placar de 1 a 0 definindo a vitória do Atlético.

Também pela rodada do final de semana, o Valladolid fez valer o mando de campo e derrotou o Valencia por 1 a 0 com um gol de Cyle Larin aos 45 minutos do segundo tempo.

O resultado poderia até não ser grande coisa, mas o gol acabou com um jejum bem incômodo para o Valladolid. O último gol que havia marcado fora foi nos 5 a 1 contra o modesto Arenas pela Copa do Rei. Pelo Espanhol não balançava a rede desde 30 de novembro (vitória sobre o Getafe por 1 a 0). Desde então foram cinco derrotas no Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Valladolid soma 20 pontos, mesma pontuação do Valencia.