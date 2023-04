Atlético de Madrid supera Betis e continua na perseguição ao Real no Espanhol

(via Agência Estado)

O Atlético de Madrid continua na sua perseguição ao Real Madrid. Neste domingo, derrotou o Bétis por 1 a 0, no estádio Metropolitano, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Atlético de Madrid ficou na terceira posição, com 54 pontos, cinco a menos do que o Real Madrid. O líder é o Barcelona, com 71. Já o Bétis ficou em quinto, com 45, atrás do Real Sociedad, com 48.

O Atlético de Madrid apostou no fator casa para tentar surpreender o Bétis logo de cara. O time visitante entrou em campo recuado e chamou o adversário para o seu campo defensivo. Aos 13 minutos, Griezmann recebeu dentro da área, mas exagerou na força e jogou por cima do gol.

O time mandante teve mais posse de bola no primeiro tempo e arriscou mais do que o adversário, mas o jogo foi truncado e de poucas emoções, muito pela tática do adversário, que conseguiu impedir com que o Atlético criasse jogadas de perigo. Com isso, o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

O panorama do segundo tempo continuou o mesmo: o Atlético buscando o gol, enquanto o Betis se preocupou em se defender. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, José Maria Giménez cabeceou no travessão.

A pressão continuou e o Atlético chegou a ter um gol anulado, marcado por Koke. Apesar da decisão da arbitragem, o time mandante não desistiu e marcou o gol da vitória aos 41 minutos. Ángel Correa recebeu um belo passe e soltou a bomba para confirmar os três pontos.

Ainda neste domingo, o Villarreal subiu para a sexta posição, com 44 pontos, após superar o Real Sociedad por 2 a 0, no estádio El Madrigal.