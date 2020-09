Atlético de Madrid revela quais atletas testaram positivo - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O Atlético de Madrid divulgou, nesta segunda-feira (10), em nota oficial, que Ángel Correa e Sime Vrsalijko são os dois jogadores que testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19). De acordo com o clube, Ángel Correa está isolado, em casa, e não apresenta sintomas. Vrsalijko que já se recuperava de uma lesão, vai ficar em casa por decisão dos médicos, embora, segundo o Atlético, seu caso seja considerado resolvido pelas autoridades de saúde, por ele já apresentar anticorpos para covid-19 há vários meses.

O clube revelou que todos os jogadores do elenco principal e os membros da comissão técnica realizaram novos testes no último domingo (9), com nenhum resultado positivo. Os familiares de Ángel Correa e Sime Vrsalijko também testaram negativo.

Os dois jogadores estão fora do confronto da próxima quinta-feira (13), contra o Red Bull Leipzig, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Será um confronto único que garantirá a vaga em uma das semifinais da competição. O jogo terá início às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, que pertence ao Sporting, na capital Lisboa.

O Atlético de Madrid informou que a equipe principal retorna aos treinos na tarde desta segunda-feira e, na terça-feira (11), viaja para Portugal com o elenco de 21 jogadores, e outros quatro atletas do time B: Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya, além do brasileiro Alex dos Santos.

O vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e RB Leipzig enfrenta, na semifinal, quem passar entre Atalanta e Paris Saint-Germain, que medem forças na quarta-feira (12), no Estádio da Luz, em Lisboa, às 16h (horário de Brasília).

O Atlético de Madrid nunca conquistou uma Liga dos Campeões da Europa, mas ficou com o vice em três ocasiões. As duas últimas vezes que chegou à final, perdeu para o maior rival, o Real Madrid, nas temporadas de 2013-14 e 2015-16. Na atual edição, os colchoneros eliminaram o último campeão, Liverpool, vencendo por 1 a 0, no Estádio Metropolitano, e por 3 a 2, em Anfield Road.