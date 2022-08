Atlético de Madrid recusa oferta de R$ 710,2 milhões do United por João Félix

(via Agência Estado)

O Atlético de Madrid parece não conseguir se livrar das notícias que relacionam o clube com o Manchester United. Depois de negar interesse em Cristiano Ronaldo, agora a notícia é sobre outro português. De acordo com a imprensa espanhola, os colchoneros recusaram uma proposta de 135 milhões de euros (aproximadamente R$ 710,2 milhões) pelo meia João Félix.

"João Félix não está à venda", foi a resposta do clube espanhol. De acordo com o Jornal Marca, o Atlético de Madrid informou que não pretende fazer negócio pelo jogador e que o Manchester United teria de pagar a multa rescisória de 350 milhões de euros (R$ 1,84 bilhão) caso queira levar o jogador para a Inglaterra.

O técnico Diego Simeone é o maior defensor pela permanência do português na Espanha. O treinador teria convencido os dirigentes de que a manutenção do jogador seria imprescindível para o clube sonhar com conquistas na temporada.

A contratação de João Félix foi uma das maiores do futebol mundial até 2019, quando trocou o Benfica pela Espanha. Na época, o Atlético de Madrid desembolsou 126 milhões de euros (cerca de R$ 662,9 milhões) para fechar com a revelação portuguesa da época.

No dia 30 de julho, em amistoso entre Atlético de Madrid e Manchester United, João Félix foi o destaque ao anotar o gol da vitória colchoneros. Ali começou o namoro dos ingleses em seu futebol. A largada ruim no Inglês, com duas derrotas, obrigaram o time de Erin Ter Hag a ir às compras.

Ocorre que João Félix já brilhou na abertura do Campeonato Espanhol, com três assistências na vitória sobre o Getafe, o que o já transformou em intocável na visão de Simeone.