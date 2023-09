Atlético de Madrid faz 3 pelo alto, vence e impede Real de voltar à liderança do Espanhol

Com três gols de cabeça, o Atlético de Madrid superou o Real Madrid por 3 a 1 neste domingo, no estádio Metropolitano, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. De quebra, impediu que o time merengue reassumisse a liderança.

Com a derrota, a primeira no torneio, o Real Madrid caiu para o terceiro lugar, com 15 pontos, atrás de Barcelona e Girona, ambos com 16. O Atlético de Madrid chegou a dez, na quinta posição. O quarto é o Athletic Bilbao, com 13.

O Real Madrid não incorporou o clássico no começo da partida e entrou de forma sonolenta, permitindo que o Atlético de Madrid abrisse o marcador com apenas quatro minutos. Samuel Dias fez boa jogada pela lateral e cruzou na medida para Morata. O atacante deu um leve desvio para superar Arrizabalaga.

Sem conseguir se encontrar dentro de campo, o Real virou precisa fácil para o seu rival, que ampliou aos 18, em lance semelhante ao do primeiro gol. Saúl Ñíguez cruzou para Griezmann fazer 2 a 0.

Na frente do placar, o Atlético acabou se acomodando e viu o Real Madrid diminuir ainda no primeiro tempo. Toni Kroos pegou o rebote fora da área, cortou para o meia e acertou um chute seco para recolocar o clube merengue na partida.

O início do segundo tempo do Real Madrid foi novamente desesperador. Com isso, o Atlético de Madrid fez o terceiro do mesmo jeito dos gols anteriores. Logo no minuto inicial, Saúl Ñíguez encontrou Morata, que cabeceou à queima-roupa do goleiro Arrizabalaga para fazer 3 a 1.

O Atlético de Madrid quase fez o quarto aos nove. Hermoso recebeu na marca do pênalti e, com o goleiro vendido, colocou a bola no travessão. Após o lance, o time de Simeone recuou e passou a jogar no velho e bom estilo copeiro, marca característica do treinador.

Com isso, a bola ficou com o Real Madrid, que passou a criar boas oportunidades de gol. Na melhor delas, Brahim Diaz invadiu a área e colocou o goleiro Jan Oblak para trabalhar. Ele, inclusive, fez importantes defesas que asseguraram o triunfo do time da casa.

Ainda neste domingo, o Real Sociedad (8º) venceu o Getafe (13º) por 4 a 3, enquanto o Las Palmas (15º) derrotou o Granada (19º) por 1 a 0. Rayo Vallecano (7º) empatou por 1 a 1 com o Villarreal (12º), mesmo placar de Betis (10º) e Cádiz (9º).