Atlético de Madrid derrota Sevilla e empurra Barcelona para a quarta colocação no Espanhol

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Atlético de Madrid teve de suar bastante para derrotar um esforçado Sevilla, por 1 a 0, neste sábado, em jogo atrasado válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Metropolitano de Madri.

continua após publicidade

Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos mesmos 38 pontos do Barcelona, mas fica na terceira colocação por ter mais vitórias. São 12 contra 11 da equipe catalã.

A liderança do Espanhol, após 18 rodadas disputadas, é do Real Madrid, que soma 45 pontos, assim como o Girona, mas possui um melhor saldo de gols (28 a 21).

continua após publicidade

O único gol do jogo foi marcado por Marcos Llorente, a um minuto do segundo tempo. Foi o terceiro gol do atacante na temporada. A situação ficou mais complicada para o Atlético de Madrid, aos 27 minutos, após a expulsão de Soyuncu.

O Sevilla perdeu pela oitava vez na temporada e permanece com 16 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Celta de Vigo.