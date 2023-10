Atlético de Madrid derrota Alavés e assume a terceira colocação no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid assumiu a terceira colocação no Campeonato Espanhol, neste domingo, ao derrotar o Alavés, por 2 a 0, em seu campo. Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone chegou aos 25 pontos, três atrás de Real Madrid e Girona, superando o Barcelona (24). O Alavés. Com nove pontos, está uma posição acima da zona de rebaixamento.

O Atlético só precisou de um tempo para construir a vitória sobre o Alavés. Riquelme abriu o placar aos 26 minutos, enquanto Morata ampliou a vantagem aos 46 minutos.

Outros três jogos movimentaram a rodada. O Athletic Club (sexto, 18 pontos) ratificou sua boa campanha, ao conseguir um empate, por 2 a 2, com o Valência (nono, 15) em casa.

Outro empate por 2 a 2 foi registrado entre Rayo Vallecano (sétimo, 17) e Real Sociedad (quinto, 19). Fechando a rodada, o Bétis (oitavo, com 17) derrotou o Osasuna (11º, 13) por 2 a 1.