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Atlético de Madrid critica postura do Barcelona e fecha as portas para negociar Julián Alvarez

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Atlético de Madrid reforçou a sua intenção em não negociar o atacante Julián Alvarez com o Barcelona. Por meio de um comunicado nesta quinta-feira, o clube da capital espanhola informou que os membros do Conselho de Administração se manifestaram de forma unânime sobre não abrir conversas sobre o tema com o rival da Catalunha.

Ainda de acordo com o texto, o Atlético está aberto à possibilidade de abrir uma rodada de conversas para negociar o jogador, mas destaca que o processo deva ocorrer de maneira ética e profissional e com respeito entre as equipes.

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O tom do discurso é uma clara referência ao comportamento do Barcelona nessa questão que envolve o interesse do clube azul e grená em contar com o atacante argentino.

"Os membros da Diretoria reconhecem que "o Atlético de Madrid está aberto a negociações no mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito mútuo entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não atendeu a esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociações com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez."

Alvo do gigante da Catalunha, Julián Alvarez faltou ao treinamento do Atlético de Madrid pelo segundo dia consecutivo. Contratado em 2024, quando trocou o Manchester City pelo futebol espanhol, ele se tornou um dos destaques da equipe do técnico Diego Simeone.

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Por fim, o clube diz ainda confiar na compreensão do jogador em relação à posição do Atlético de Madrid neste episódio envolvendo o Barcelona. Um dos prováveis destino do astro argentino deve ser o Arsenal, que já manifestou interesse em contar com o atleta.

CONFIRA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO

Os membros da Diretoria do Atlético de Madrid expressaram unanimemente seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvarez para o FC Barcelona.

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Os membros da Diretoria reconhecem que "o Atlético de Madrid está aberto a negociações no mercado de transferências, mas sempre de forma ética e profissional e com respeito mútuo entre os clubes. Apoiamos integralmente a posição previamente comunicada pelo clube de que o FC Barcelona não atendeu a esses requisitos e, consequentemente, não houve e não haverá negociações com eles a respeito da transferência de Julián Álvarez."

O Atlético de Madrid confia que o jogador compreenderá a decisão e se concentrará em trabalhar da melhor forma possível para ajudar o clube a alcançar seus objetivos, como já fez nas duas temporadas em que vestiu nossas cores.

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