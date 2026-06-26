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Atletas do Uruguai se rebelam contra Bielsa antes de decisão, diz rádio

Jogadores abandonaram reunião com o treinador após cobranças por estilo de jogo; Celeste precisa vencer a Espanha para não ser eliminada no Grupo H

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 08:31:49 Editado em 26.06.2026, 08:31:24
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Atletas do Uruguai se rebelam contra Bielsa antes de decisão, diz rádio
Autor Técnico argentino, Marcelo Bielsa - Foto: Reprodução/Fifa

Os jogadores da seleção do Uruguai se rebelaram contra o técnico Marcelo Bielsa às vésperas da partida decisiva contra a Espanha pela Copa do Mundo de 2026.

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Segundo informações da rádio uruguaia Espectador Deportes, líderes do elenco como Federico Valverde, Sergio Rochet, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur cobraram mudanças imediatas no trabalho do treinador, apontando a alta carga de treinos como a principal causa de lesões durante a preparação para o Mundial. O clima de instabilidade nos bastidores culminou em ameaça de demissão para o comandante argentino, cujo contrato pode ser encerrado em menos de um mês, de acordo com uma fonte da Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

A insatisfação do grupo também envolve divergências táticas para o confronto que define o futuro da Celeste na competição. Os atletas sugeriram que a equipe atuasse recuada, em bloco baixo, explorando os contra-ataques contra os espanhóis. Bielsa rebateu a proposta, afirmando que pretendia espelhar o estilo de jogo do adversário. Diante do impasse, o treinador convocou uma reunião geral e acusou abertamente o elenco de tentar derrubá-lo do cargo. O técnico afirmou que o boicote teria começado após as ausências do atacante Luis Suárez e do volante Nahitan Nández na lista de convocados para o torneio nos Estados Unidos.

Durante a reunião, que durou cerca de 48 minutos, o clima esquentou e parte dos atletas abandonou o local. Bielsa declarou que foi o responsável por impulsionar as carreiras de nomes como Sebastián Cáceres e Maxi Araújo, o que gerou forte irritação no grupo. O zagueiro José María Giménez ainda tentou acalmar os ânimos e conter a discussão, mas não obteve sucesso. Apesar do racha interno, um dirigente da AUF, sob condição de anonimato, garantiu que a permanência do técnico é insustentável e previu sua saída em curto prazo.

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A crise explode no momento mais crítico do Uruguai no torneio. Após empates frustrantes contra as seleções de Arábia Saudita e Cabo Verde, a equipe necessita obrigatoriamente de uma vitória contra a Espanha, na última rodada do Grupo H, para garantir a classificação para as oitavas de final. Até o momento, a federação uruguaia, os jogadores citados e o técnico Marcelo Bielsa não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido. O assunto também foi evitado durante a coletiva de imprensa oficial que contou com a presença do treinador e do atacante Rodrigo Aguirre.

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