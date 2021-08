Atleta tropeça durante prova, se levanta e consegue vencer

Da Redação

Nesta segunda-feira (2), algo inusitado foi registrado durante uma prova eliminatória dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma corredora caiu durante a prova de 1.500 metros.

Logo após a largada, a atleta holandesa Sifan Hassen, de 28 anos, se enroscou com a queniana Edina Jebitok. Sifan tropeçou e caiu no chão. Por ser uma prova eliminatória, que exigia muita velocidade, a corredora holandesa notou que as chances eram mínimas após a queda.

Entretanto, ela não se deu por vencida. Sifan levantou rapidamente e voltou a correr. Em questão de pouco tempo, a holandesa alcançou as adversárias e uma a uma era deixada para trás.

Nos momentos finais da disputa, Hassen, que é campeã mundial dos 1.500 metros indoor e ao ar livre, se esforçou mais para tentar alcançar seu objetivo. E, de fato, ela conseguiu.

Sifan cruzou a linha de chegado em 1º lugar. A atleta obteve o tempo de 4min05s17, seguida pela australiana Jessica Hull, com 4min05s28.

A semifinal acontece às 7 horas de quarta-feira (4). A final ocorre na sexta.