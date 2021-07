Da Redação

Atleta morre após ser atingida por martelo de competição

Uma fatalidade matou a atleta cubana Alegna Osorio Mayari, de 19 anos, na terça-feira (27). Ela passou mais de três meses em coma por causa de um acidente, após ser atingida na cabeça por um martelo usado em competições de atletismo.

Gwen Berry, arremessadora de martelo da equipe olímpica dos EUA, enviou condolências à família de Alegna. "Mandando amor para a família dela durante neste período. Isso é tão triste. Descanse em paz, muita luz para a sua alma."

Ela foi atingida fortemente na cabeça quando participava de competição em estádio cubano em abril. A cubana ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018 no lançamento do martelo. Conquistou outro bronze no campeonato Pan-americano sub-20, há dois anos. O site "Noticias Cuba" a descreveu como uma das "jovens promessas do atletismo" do país caribenho. Ela estava sendo preparada para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris.

