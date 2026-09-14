Atleta do Palmeiras sub-20 faz acordo com ex, que tira vídeo com denúncia de agressão das redes

Felipe Teresa, atacante do time sub-20 do Palmeiras, assinou um acordo com a ex-mulher, Marcelle Barbosa, para que a acusação de violência doméstica contra o jogador seja tratada de maneira reservada. O atleta está afastado das atividades da equipe. O vídeo em que Marcelle denuncia o jogador por agressão foi retirado das redes sociais nesta segunda-feira, 14.

Segundo o documento, os advogados de Teresa e Marcelle decidiram conduzir as questões relacionadas ao caso de maneira privada para preservar o filho do casal, Davi, de 1 anos e 8 meses. O acordo cita ainda que acontecimentos recentes ocorreram em um contexto de "elevada carga emocional", que levou a manifestações públicas e publicações feitas "no calor do momento".

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"Considerando que a situação envolve um menor de idade, Marcelle Barbosa e Felipe Teresa, bem como suas respectivas representações jurídicas, entendem que a prioridade absoluta neste momento é preservar sua intimidade, imagem, integridade e bem-estar, evitando qualquer exposição pública adicional", diz trecho do acordo.

"No que se refere à suposta agressão mencionada publicamente, eventuais fatos e responsabilidades serão devidamente esclarecidos e, caso necessário, discutidos e provados perante as autoridades competentes, assegurados a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa", continua.

O documento foi divulgado por Felipe Teresa em sua própria conta no Instagram. Marcelle, por sua vez, informou que arquivou o vídeo publicado no fim de semana, no qual denuncia o atleta, por orientação de seu advogado.

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DENÚNCIA

Segundo Marcelle, a agressão teria acontecido em agosto. Felipe a teria agredido com chute durante uma discussão numa parada de uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. O motivo da briga teria sido o fato de Marcelle ter jogado fora uma roupa a qual o palmeirense iria utilizar numa festa que ela não gostaria que ele fosse. Na viagem, além do casal, estaria presente o filho Davi e assessores do jogador.

Ainda segundo Marcelle, ela teria sido agredida com um soco depois de reagir com um tapa na cara de Felipe. Ela publicou em seu Instagram fotos de como teria ficado seu rosto após o acontecimento. Em um vídeo, ela questiona a presidente Leila Pereira a respeito do clube renovar contrato com "alguém que agride as mulheres".

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Após o caso vir à tona, o Palmeiras decidiu pelo afastamento do jogador. "Tão logo tomou ciência da denúncia apresentada contra o atleta Felipe Teresa, da equipe sub-20, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, determinou o imediato afastamento do jogador das atividades da base. O clube não tolera qualquer forma de violência contra a mulher e aguarda a apuração dos fatos para que possa tomar as demais providências cabíveis."