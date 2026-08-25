Athletico vence Botafogo, resiste à reação e se aproxima do vice-líder
Furacão abre 3 a 0 no Engenhão, sofre dois gols nos minutos finais, mas segura a vitória e chega aos 44 pontos no Brasileirão
O Athletico-PR confirmou a condição de uma das sensações do Campeonato Brasileiro, mas precisou resistir a uma reação inesperada nos minutos finais para vencer o Botafogo por 3 a 2 nesta segunda-feira, no Engenhão, pela 24ª rodada.
João Cruz abriu o placar e Kevin Viveros marcou duas vezes para colocar o Furacão em ampla vantagem. Quando a partida parecia definida, Santi Rodríguez fez dois gols nos minutos finais e devolveu emoção ao confronto. A reação, entretanto, começou tarde demais.
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Com a vitória, o Athletico chegou aos 44 pontos, manteve a terceira colocação e diminuiu para apenas um ponto a distância para o vice-líder Flamengo. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 51.
O Botafogo permaneceu com 30 pontos e no meio da classificação. Apesar da tentativa de reação, o time deixou o campo pressionado por mais uma derrota diante de sua torcida.
Sob chuva e frio no Rio de Janeiro, as duas equipes começaram o jogo em ritmo lento. A impaciência no Engenhão apareceu rapidamente e o Botafogo já ouvia vaias aos 14 minutos de bola rolando, depois de sofrer dois gols em um intervalo de apenas dois minutos.
O Furacão mudou a partida ao adiantar a marcação e pressionar a saída de bola alvinegra. As duas primeiras finalizações mais perigosas terminaram no fundo da rede. No primeiro gol, o Athletico recuperou a posse no campo ofensivo. Jadson finalizou, Gabriel Batista fez a defesa parcial e João Cruz apareceu livre para completar o rebote.
Dois minutos depois, Kauan Toledo perdeu a bola diante da pressão adversária. Dantas aproveitou o erro e encontrou Viveros, que recebeu dentro da área e finalizou na saída do goleiro para ampliar.
O rápido 2 a 0 provocou uma reação imediata das arquibancadas. Mesmo com pouco tempo de partida, os torcedores vaiaram o Botafogo e aumentaram a pressão sobre a equipe.
Em desvantagem, o time carioca abandonou a postura inicial e passou a ocupar o campo de ataque. O Botafogo acertou a trave, desperdiçou uma cabeçada livre e arriscou diversas finalizações de média distância.
Apesar do aumento de volume, faltou precisão. Quando as finalizações encontraram o alvo, o goleiro Santos apareceu bem e evitou que o Botafogo diminuísse antes do intervalo.
O Botafogo voltou para o segundo tempo disposto a mudar o cenário. Aos oito minutos, Danilo Pereira dominou na entrada da área, girou e chutou de perna direita. A bola desviou no caminho, mas Santos mostrou ótimo tempo de reação e espalmou.
Pouco depois, Alex Telles cobrou falta na pequena área. Dantas tentou afastar duas vezes e não conseguiu. A sobra ficou com Justino, que bateu forte e mandou muito perto do ângulo esquerdo.
O time carioca pressionava, mas também deixava espaços para os contra-ataques. O Athletico soube suportar o melhor momento do adversário e esperou a oportunidade para definir a partida.
Aos 33, Vargas recebeu aberto pela esquerda, arrancou por dentro e passou entre três jogadores antes de encontrar Viveros. O colombiano dominou ajeitando o corpo e bateu cruzado. A bola tocou na trave antes de entrar.
O segundo gol de Viveros na partida parecia ter encerrado qualquer possibilidade de reação. O Athletico passou a administrar a vantagem, enquanto parte da torcida botafoguense demonstrava irritação nas arquibancadas.
O Botafogo conseguiu diminuir aos 41. Alex Telles cobrou escanteio, Dantas afastou parcialmente e a sobra ficou com Santi Rodríguez. O uruguaio finalizou de canhota, a bola desviou na marcação e enganou Santos.
O gol animou o time da casa, que se lançou ao ataque nos instantes finais. Aos 46 minutos, Santi Rodríguez voltou a aparecer e marcou o segundo dele, diminuindo a diferença para apenas um gol.
O novo gol incendiou as arquibancadas e transformou os acréscimos em momentos de tensão para o Athletico. A equipe paranaense, porém, conseguiu controlar a última pressão e confirmou a vitória por 3 a 2.
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O Athletico-PR volta a campo no domingo (30), às 11h, contra o Fluminense, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Botafogo enfrenta o Flamengo, às 16h, no Maracanã.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 3 ATHLETICO
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino e Alex Telles; Allan (Huguinho), Edenílson (Santi Rodríguez), Medina (Kadir) e Montoro (Matheus Martins); Kauan Toledo (Júnior Santos) e Danilo Pereira. Técnico: Rodrigo Bellão.
ATHLETICO - Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo (Portilla), João Cruz (Dudu), Leozinho (Vargas) e Mendoza; Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.
GOLS - João Cruz, aos dez, e Viveros, aos 12 minutos do primeiro tempo. Viveros, aos 33, Santi Rodríguez, aos 39, e aos 46 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Edenílson e Kauan Toledo (Botafogo); Dantas (Athletico)
ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento (MG)
RENDA - RS 178.760,00.
PÚBLICO - 7.086 torcedores (6.209 pagantes).
LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).