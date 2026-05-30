Athletico sobe para 3º lugar no Brasileirão após vencer o Mirassol por 1 x 0
O Athletico Paranaense venceu o Mirassol por 1 a 0 na tarde deste sábado (30), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense chegou a 30 pontos e subiu para o terceiro lugar. O Mirassol permanece na 18ª posição, com 16 pontos.
O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Kevin Viveros, aos 42 minutos do segundo tempo. Ele desviou cruzamento rasteiro de João Cruz e enganou o goleiro adversário. Viveros é o artilheiro do Brasileirão 2026, com 11 gols em 17 jogos.
Esta foi a última partida do Furacão antes da pausa para a Copa do Mundo. O time só volta a jogar em julho. O Athletico é o mandante com melhor aproveitamento na Série A 2026: sete vitórias, dois empates e uma derrota em casa.
Escalações
Athletico: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán), Esquivel (João Cruz), Claudinho; Felipinho (Diogo Riquelme), Jadson; Zapelli (Julimar), Viveros, Mendoza (Leozinho). Técnico: Odair Hellmann.
Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Denilson, Aldo Filho (Lucas Oliveira); Carlos Eduardo (Eduardo), Shaylon (Chico), Alesson; Edson Carioca (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes.
Cartões e público
Cartões amarelos: Edson Carioca, Wilian Machado e Eduardo (Mirassol); Arthur Dias e Benavídez (Athletico). Árbitro: Fernando Nascimento Filho (PA). Público: 27.523 pagantes.
Principais lances
No primeiro tempo, Claudinho acertou a trave aos 21 minutos, e Santos defendeu finalização de Edson Carioca aos 47. Na etapa final, Leozinho teve duas chances bloqueadas pela defesa do Mirassol antes do gol de Viveros.