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Athletico-PR visita a Chapecoense para se manter no G-4 do Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Buscando se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro, o Athletico volta a campo nesta segunda-feira, às 19h30. O adversário será a Chapecoense, que está em uma situação praticamente irreversível em relação ao rebaixamento. A partida, válida pela 30ª rodada, será realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O Athletico está há três jogos invicto, mas empatou duas vezes. Ficou no 3 a 3 com o Coritiba, venceu o Bahia por 2 a 1 e voltou a empatar com o Atlético-MG, por 2 a 2. Com 50 pontos, aparece em quarto lugar.

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O técnico Odair Hellmann será novamente desfalque na comissão. Ele foi suspenso por quatro jogos após xingar o árbitro Anderson Daronco no jogo contra o Bahia. A defesa do Athletico conseguiu reduzir a pena para um jogo, a ser cumprido nesta segunda-feira. Assim, será substituído pelo auxiliar Fábio Moreno.

Quanto a escalação, o zagueiro Aguirre retorna após suspensão e reassume a vaga no lugar de Terán. O volante Juan Portilla também apresentou melhora de um desconforto muscular e deve ficar à disposição. No ataque, há uma indefinição entre Kerwin Vargas e Leozinho.

O auxiliar Fábio Moreno alertou para a perda de pontos no fim dos jogos, mas destacou o bom trabalho. "Precisamos melhorar para que isso não aconteça novamente e para que os pontos não saiam das nossas mãos no finalzinho. Mesmo assim, estamos no G-4, isso mostra que o trabalho está sendo bem desenvolvido", analisou.

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A Chapecoense, ao contrário do adversário, não vence há três jogos. Perdeu para o Internacional, por 2 a 1, empatou com o Atlético-MG, por 1 a 1, e foi goleada pelo Vitória, por 4 a 0. Com isso, ocupa a 20ª e última colocação com 18 pontos, sete a menos do que o 19º colocado Remo, que tem 25. O time catarinense tem um jogo a menos, da 21ª rodada, contra o Vasco.

O técnico Rafael Lacerda garantiu que o time seguirá dando o máximo e buscando o maior número de pontos possível, colocando até mesmo seu cargo à disposição se isso não acontecer. "A gente não pode soltar a corda. Se no próximo jogo eu perceber que a corda não está esticada e não estamos dando o máximo, eu sou o primeiro a pedir para sair. Mas eu posso garantir que todos estão comprometidos em terminar o ano com dignidade, tentando vencer mais jogos e pontuar", garantiu.

Para o duelo, o lateral-esquerdo Fernando é desfalque certo porque levou o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, deve jogar Bruno Pacheco. Preservado no último jogo, Dudu pode voltar na lateral-direita no lugar de Bruno Tubarão.

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FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X ATHLETICO

CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão (Dudu), Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez. Técnico: Rafael Lacerda.

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ATHLETICO - Mycael; Esquivel, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo e João Cruz; Mendoza, Kerwin Vargas (Leozinho) e Viveros. Técnico: Fábio Moreno (auxiliar).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

DATA - 12/10

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HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

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