Athletico-PR vence Ceará e respira antes de ser assumido por Felipão

Da Redação

Sob olhares de Luiz Felipe Scolari, que marcou presença na Arena da Baixada antes de iniciar os trabalhos como treinador na segunda-feira, o Athletico-PR se recuperou no Brasileirão ao vencer o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado, em Curitiba (PR), pela quinta rodada.

O Athletico-PR vinha de três derrotas - sequência que resultou na demissão de Fábio Carille - e respirou ao somar o sexto ponto no Brasileirão, subindo para o 11º lugar. Já o Ceará perdeu a terceira no campeonato, estacionou nos três pontos e está perto da zona de rebaixamento.

De ânimo renovado para mostrar um futebol ao novo treinador, o Athletico-PR deu a impressão de que iria impor uma pressão no Ceará, mas isso não aconteceu. O primeiro tempo na Arena da Baixada foi bastante truncado, com poucas oportunidades e cinco cartões amarelos.

Com dificuldades para escapar da marcação, o Athletico-PR só assustou em chutes de longe, mas esbarrou nas boas defesas de João Ricardo. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Ceará. Lima saiu na cara de Bento e mandou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Athletico-PR precisou de apenas três minutos para fazer mais do que os 45 iniciais. Abner Vinícius aproveitou cruzamento para a área e não desperdiçou. Empolgado, o rubro-negro paranaense esteve muito perto de ampliar na sequência. Vitor Roque foi derrubado dentro da área e Leandro Pedro Vuaden marcou pênalti após consultar o VAR. Na cobrança, Terans parou em João Ricardo.

Depois disso, a partida ficou aberta, com o Ceará buscando o empate e o Athletico-PR aproveitando os espaços deixados pelo adversário. Apesar da pressão alvinegra, os donos da casa conseguiram segurar a vitória que deixa o clima mais leve para a chegada de Luiz Felipe Scolari.

Pela sexta rodada do Brasileirão, os times voltam a campo no próximo sábado (14). O Athletico-PR visita o Fluminense, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e o Ceará recebe o Flamengo, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 CEARÁ

ATHLETICO-PR - Bento; Erick, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Hugo Moura (Khellven), Bryan Garcia (Matheus Fernandes) e Terans (Léo Cittadini); Vitinho (Cuello), Canobbio e Marcelo Cirino (Vitor Roque). Técnico: Wesly Carvalho (interino).

CEARÁ - João Ricardo; Michel Macedo (Nino Paraíba), Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco (Zé Ricardo); Richard Coelho (Erick), Rodrigo Lindoso, Geovane (Victor Luis), Lima e Vina; Mendoza (Dentinho). Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Abner Vinícius, aos três minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS - Vitor Roque, Bento, Vitinho, Hugo Moura e Pedro Henrique (Athletico-PR);

João Ricardo, Bruno Pacheco e Rodrigo Lindoso (Ceará)

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).