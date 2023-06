Athletico-PR terá Wesley Carvalho como técnico interino e Juca Antonello de auxiliar

Pega de surpresa com a decisão de Felipão trocar o clube pelo Atlético-MG, a diretoria do Athletico-PR não achou justa a permanência de Paulo Turra e optou pela demissão do treinador, que era o nome indicado pelo agora ex-coordenador de futebol, mesmo com o alto aproveitamento de 73,1%. Sem pressa no mercado, com a vaga nas oitavas da Libertadores garantida e bem no Brasileirão, o clube vai buscar sem pressa um substituto e anunciou uma dupla no comando enquanto não fecha com um novo nome: Wesley Carvalho e Juca Antonello.

"O auxiliar Wesley Carvalho será o técnico interino do Athletico Paranaense. Ele será auxiliado por Juca Antonello, treinador da categoria Sub-20"< anunciou o clube paranaense, confiante no trabalho desempenhado pelos profissionais.

Wesley Carvalho, de 49 anos, chegou ao clube em 2022 para comandar o time de aspirantes. Também esteve à frente da categoria sub-20 e atualmente era auxiliar técnico de Paulo Turra no grupo principal.

"O profissional já foi treinador do clube de forma interina. No dia 7 de maio de 2022, esteve à frente do rubro-negro na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro", lembrou o clube, confiante que estará bem serviço antes de achar um novo técnico.

Juca Antonello tem 43 anos e está no clube desde o final de 2022. Antes de chegar ao Athletico para comandar a categoria sub-20, trabalhou no Ceará, onde foi treinador da equipe principal nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2022.

Wesley Carvalho e Juca Antonello comandam o treinamento do time principal do Athletico Paranaense na manhã deste sábado, no CAT Caju, e podem abrir a semana, já armando a equipe que visitará o São Paulo na volta do Brasileirão, na próxima quarta-feira.