O Athletico-PR tenta encerrar a sequência negativa no Campeonato Brasileiro e voltar a se aproximar do G-4. Neste domingo (22), às 16h, recebe o Remo na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada, em um confronto que pode ter consequências decisivas para os dois lados. Enquanto o Furacão busca uma vaga direta na próxima Copa Libertadores, o Leão Azul entra em campo sob risco de rebaixamento matemático: até mesmo um empate pode confirmar a sua queda para a Série B de 2027.

Na quinta colocação, com 54 pontos, o time paranaense está a seis do Fluminense, quarto colocado, que soma 60. Uma vitória levará os paranaenses aos 57 pontos e manterá viva a possibilidade de alcançar o G-4 nas duas rodadas restantes.

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O Remo, por sua vez, ocupa a 19ª posição, com 32 pontos, e vive uma situação dramática. Está oito pontos atrás do Corinthians (40), primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e não tem mais margem para tropeços. Uma derrota ou empate em Curitiba decretará matematicamente o seu rebaixamento.

O Athletico chega ao confronto pressionado pelos maus resultados recentes. Completou cinco partidas sem vencer e vive seu pior momento na reta final da competição. Na última quarta-feira (18), o Furacão foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, no Maracanã. Kerwin Vargas marcou um golaço de longa distância e abriu o placar para os paranaenses, mas Carrascal e Jorginho garantiram a virada dos cariocas ainda no primeiro tempo.

A sequência negativa fez o Athletico perder posições na tabela e ficar mais distante da disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Com 15 vitórias, nove empates e 11 derrotas, soma 54 pontos e divide a pontuação com o Bahia, sexto colocado, levando vantagem no número de triunfos.

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Um dos principais destaques na temporada, Kevin Viveros será uma ausência importante. O atacante colombiano, que soma 21 gols no Brasileirão e lidera a artilharia, cumpre o segundo de três jogos de suspensão pela expulsão contra o Vasco.

Sem seu principal goleador, o técnico Odair Hellmann terá de encontrar alternativas para manter a força ofensiva. Kerwin Vargas aparece como uma das opções para ocupar a referência do ataque, enquanto Mendoza e Zapelli devem ter papel importante na criação das jogadas.

O treinador terá reforços importantes. Os zagueiros Arthur Dias e Dantas retornam após servirem à Seleção Brasileira e cumprirem suspensão, respectivamente. O volante Luiz Gustavo também fica à disposição, mas ainda será avaliado por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda. Claudinho continua fora, em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

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A situação do Remo chegou ao limite. A vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na última quarta-feira (18), deu uma sobrevida ao Leão Azul, mas não mudou o cenário extremamente complicado. Sob o comando de Thiago Carpini precisa vencer para continuar com chances matemáticas de permanência na elite nacional.

O confronto na Arena da Baixada pode definir o destino do clube. Uma derrota ou até mesmo um empate confirma matematicamente o rebaixamento. Isso porque, com qualquer um desses resultados, o Remo não conseguiria alcançar os 40 pontos do Corinthians, mesmo vencendo os dois compromissos restantes.

Para seguir vivo na disputa, portanto, o Leão Azul precisa conquistar os três pontos em Curitiba. Além disso, mesmo em caso de vitória, continuará dependendo de tropeços dos concorrentes diretos para tentar escapar da queda.

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Carpini terá uma ausência confirmada no meio-campo: Leonel Picco recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Gabriel Poveda e Jáderson também aparecem entre os jogadores que seguem em recuperação de problemas musculares.

A tendência é de manutenção da base que venceu a Chapecoense, com Marcelo Rangel no gol e Jajá, David Braga e Gabriel Taliari formando o setor ofensivo. A ideia é apostar na velocidade e nas oportunidades de contra-ataque para tentar surpreender o adversário.

No primeiro encontro entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR venceu o Remo por 2 a 1, de virada, no Mangueirão, em Belém, pela 17ª rodada.

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FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR x REMO

ATHLETICO-PR - Mycael; Gilberto, Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Jádson, Portilla, Felipinho e Zapelli; Mendoza e Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

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REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Edson Fernando e Patrick; David Braga, Jajá e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

DATA - 23/11

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HORÁRIO - 16h

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).