Athletico-PR oficializa as saídas de Paulo Autuori e Ricardo Gomes

O Athletico-PR oficializou nesta terça-feira às saídas do diretor técnico Paulo Autuori e do executivo de futebol Ricardo Gomes. Os dirigentes pediram demissão na segunda-feira e o motivo seria interferência no trabalho. O alto escalação do clube queria melhores resultados da equipe alternativa no Paranaense.

A equipe vinha utilizando os jovens neste início ruim de temporada, sob a aprovação de Paulo Autuori. Nem o técnico Alberto Valentin vinha dirigindo o Athletico-PR no Estadual. James Freitas era o comandante e também está de saída.

Mesmo invicto, o Athletico-PR é apenas o sétimo no Paranaense, no qual empatou quatro seguidas - houve ainda uma igualdade em amistoso com o Criciúma. Ceder o 2 a 2 ao União após abrir 2 a 0 no fim de semana causou revolta no clube. Paulo Autuori não teria gostado das fortes cobranças e acabou pedindo para sair. Ricardo Gomes, seu braço direito, fez o mesmo.

"O Athletico Paranaense informa que, na segunda-feira, o Diretor Técnico de Futebol, Paulo Autuori, solicitou seu desligamento do Clube por motivos pessoais via mensagem de WhatsApp", anunciou o Athletico-PR nesta terça-feira.

"Em consequência, o Executivo de Futebol, Ricardo Gomes, seguiu os passos de Autuori e pediu demissão do Clube. O Athletico agradece os serviços prestados por Paulo Autuori e Ricardo Gomes e deseja sucesso em suas carreiras."

Autuori estava há quase dois anos no clube e por vezes "quebrou o galho" como treinador. Ricardo Gomes chegou recentemente. Alexandre Mattos deve acumular funções até o anúncio de novos nomes. Na quinta-feira diante do Rio Branco, pelo Paranaense, os titulares devem atuar.