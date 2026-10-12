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Athletico-PR goleia Chapecoense com dois gols do artilheiro Viveros

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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O Athletico-PR foi até a Arena Condá, em Chapecó, e praticamente não encontrou resistência para golear por 4 a 1 a Chapecoense, com um primeiro tempo impecável no duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alçando vaga na próxima Copa Libertadores, os paranaenses contaram duas vezes com Viveros, o artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, cinco na frente de Pedro, do Flamengo, com 16.

A vitória leva o Athletico a 53 pontos, ultrapassando os 51 do Fluminense e assumindo a terceira posição na tabela, somente atrás de Flamengo e Palmeiras, líderes que aparecem com 64 e 63 pontos, respectivamente, na briga pelo título.

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Na atual composição da tabela, pelo menos cinco melhores classificados vão ganhar vaga para disputar a Libertadores de 2027. Na lanterna, e condenado ao rebaixamento, a Chapecoense segue com 18 pontos, enquanto o Corinthians, primeiro clube fora do Z-4, tem 32 pontos.

O Athletico começou o duelo estonteante. Leozinho recebeu de Gilberto, invadiu a grande área na linha de fundo e, mesmo sem ângulo, finalizou de bico para abrir o placar com seis minutos.

Aos 29, Leozinho recebeu da esquerda e apareceu livre na área para finalizar, mas carimbou o travessão, com Luiz Gustavo conferindo o rebote e ampliando para 2 a 0.

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Artilheiro isolado do Brasileirão, até então com 19 gols marcados, Viveros deu show mais uma vez. Logo aos 31 minutos, Gilberto desviou após cobrança de escanteio e o atacante escorou para as redes.

O colombiano voltou a colocar a bola na casinha com um golaço de calcanhar ao completar cruzamento de Dudu, aos 34 da etapa final, chegando a 21 tentos. A Chapecoense ainda descontou depois que Bolasie cruzou e Garcez se atirou na bola para diminuir a diferença, com 4 a 1 no placar final.

No sábado (17), a Chapecoense visita o Botafogo no Engenhão, às 18h, enquanto o Athletico recebe o Palmeiras na Arena da Baixada, às 19h30, em duelos válidos pela 31ª rodada.

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FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 4 ATHLETICO

CHAPECOENSE - Anderson; Dudu (Eduardo Doma), Kauan (Rafael Thyere), João Paulo e Bruno Pacheco; Yago Felipe (David), Bruno Matias e Giovanni Augusto (Rodrigo Êndrio); Marcinho (Bolasie), Túlio Eduardo e Garcez. Técnico: Rafael Lacerda.

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ATHLETICO - Mycael; Arthur Dias (Léo), Aguirre e Esquivel (Claudinho); Gilberto (Felipinho), Luiz Gustavo (Portilla), Jadson e Mendoza; Leozinho (Dudu), Viveros e João Cruz. Auxiliar técnico (Fábio Moreno).

GOLS - Leozinho, aos seis, Luiz Gustavo, aos 29, e Viveros, aos 31 minutos do primeiro tempo. Garcez, aos 27, e Viveros, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcinho e João Paulo (Chapecoense); Gilberto (Athletico).

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ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 169.490,00.

PÚBLICO - 3.924 torcedores.

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LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

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Athletico-PR Campeonato Brasileiro chapecoense Futebol
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