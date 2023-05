Athletico-PR fica atrás duas vezes, mas vence Coritiba com gols no final

(via Agência Estado)

O clássico Atletiba de número 43 pelo Campeonato Brasileiro foi emocionante, com várias alternativas e gols no final neste domingo à noite na Arena da Baixada. O Athletico venceu por 3 a 2 o rival Coritiba, depois de estar perdendo por duas vezes, empatando aos 45 minutos e marcando o gol da vitória aos 52 do segundo tempo.

Após seis jogos, o Athletico aparece em quinto lugar, com 12 pontos. De outro lado, o Coritiba completou 12 jogos sem vencer (sete derrotas e cinco empates), segue com apenas dois pontos e ocupa a vice-lanterna da tabela, mesmo tendo feito uma boa atuação. Tanto que vencia por 2 a 1 até os 45 minutos, quando sofreu o empate.

A Arena estava cheia e, desta vez, com pouco mais de dois mil torcedores do Coritiba, como visitante, que conseguiu um acordo com o rival. Ficou combinado que no segundo turno, dia 5 de setembro, a torcida atleticana será representada no Estádio Couto Pereira.

O jogo começou eletrizante. Aos três minutos Christian, do Furacão, chutou de fora da área e acertou a trave do goleiro Gabriel, do Coxa. Mas o Coritiba estava bem posicionado na defesa e foi melhor durante o primeiro tempo. Abriu o placar aos 18 minutos, quando a bola sobrou para o argentino Marcelino Moreno dentro da área, ele ajeitou para sua perna direita e chutou entre seis adversários. Encoberto, o goleiro Bento nem viu a bola entrar: 1 a 0.

No segundo tempo, o Atlhetico mudou a história. Empatou logo aos três minutos, após uma arrancada de Fernando pelo lado esquerdo. O cruzamento saiu rasteiro e Pablo esticou a perna na pequena área para desviar. A bola, ironicamente, passou entre as pernas de Gabriel. O time da casa teve a chance de virar o jogo aos 11 minutos, quando Pablo chutou forte e no rebote de Gabriel, o atacante Erick chutou de novo à queima roupa, mas o goleiro defendeu.

O Coritiba seguia equilibrado e fez o segundo gol aos 20 minutos. Zé Roberto desceu pela esquerda e depois fez o passe perfeito para Robson completar para as redes. O Athletico não desistiu e Erick, mesmo sem ângulo, quase empatou ao chutar no alto. Após desvio na defesa a bola ainda tocou no travessão e saiu.

Depois disso os dois times foram intensos, disputando cada bola com muita disposição. O empate saiu aos 45 minutos, com o oportunista Willian. Após um arremesso lateral, Vitor roque ajeita de cabeça para Willian bater de primeira no canto direito de Gabriel.

A torcida foi à loucura e só não esperava o capítulo final do clássico: o gol da vitória, aos 52 minutos. Erick roubou a bola do zagueiro Henrique e avançou na área, mas na saída do goleiro tocou de lado para Cannobio, de chapa de pé, empurrar a bola para as redes. Festa rubro-negra na Baixada.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 3 X 2 CORITIBA

ATHLETICO - Bento; Khellven (Madson), Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Fernando; Fernandinho, Erick e Christian (Canobbio) e Terans (Vitor Bueno); Vitor Roque e Pablo (Willian). Técnico: Paulo Turra.

CORITIBA - Gabriel; Marcos Vinícius, Bruno Viana, Henrique, Chancellor e Jamerson (Victor Luís); Bruno Gomes, Liziero (Matheus Bianqui), Marcelino Moreno (Kaio César), Zé Roberto (Rodrigo Pinho) e Robson (Boschilia). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS - Marcelinho Moreno, aos 18 minutos do primeiro tempo. Pablo, aos 3, Robson, aos 20, Willian, aos 45 e Cannobio, aos 52 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho e Fernando (Athletico). Marcos Vinícius, Bruno Gomes e Marcelino Moreno.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza-SP (Fifa).

RENDA - R$ 344.220,00.

PÚBLICO - 17.608 pagantes (18.938 total).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).