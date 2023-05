Athletico-PR derruba invencibilidade de 27 jogos do Internacional no Beira-Rio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em um duelo tradicional no sul do País, cada time mandou em campo durante um tempo. Mas quem se deu pior no final das contas foi o Internacional perdeu para o Athletico, por 2 a 0, dentro do Beira-Rio, no começo da noite desta quarta-feira pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado foi melhor no primeiro tempo, mas a equipe paranaense se deu bem no segundo e marcou seus gols com Christian e Willian, derrubando uma série invicta do time gaúcho em casa de 27 jogos, que já durava 10 meses.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Athletico-PR engatou a segunda vitória seguida e agora está na parte de cima da tabela com nove pontos. O Inter vive situação completamente oposta. Depois de conhecer a sua segunda derrota seguida, está na parte intermediária com sete. No domingo caiu diante do São Paulo por 2 a 0, no Morumbi.

O Internacional começou fazendo pressão e criando boas jogadas, principalmente pelo lado direito. Aos sete minutos, depois de um cruzamento de Bustos, Luiz Adriano chegou cabeceando e carimbou a trave. O próprio atacante acertou o poste mais uma vez. Aos 20 minutos ele foi lançado em profundidade e como viu que o goleiro Bento estava adiantado, tentou a cobertura, mas a bola bateu no travessão antes de sair.

continua após publicidade .

Enquanto isso, o Athletico-PR tinha dificuldades para responder, tanto que a primeira jogada ofensiva só saiu aos 35 minutos. Vitor Roque cruzou para Pablo, que chutou rasteiro, mas Keiller fez a defesa.

Na volta do intervalo, o Athletico-PR retornou melhor e incomodou logo aos quatro minutos. Fernando cruzou na área e Vitor Roque cabeceou para fora. Já aos 31 minutos foi a vez de Canobbio, que havia acabado de entrar, ter sua chance. Ele ganhou na corrida de Igor Gomes, invadiu a área e chutou firme, mas Keiller fez a defesa.

Depois de tanto tentar, o visitante abriu o placar aos 33 minutos. Canobbio tocou para Christian, na entrada da área, que dominou e bateu colocado, no alto, praticamente no ângulo. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo da rede. O Athletico cresceu ainda mais na partida e ampliou o placar para 2 a 0 nos acréscimos. Aos 50 minutos, Willian recebeu um lançamento longo de Bento e encobriu Keiller, que nada pôde fazer.

continua após publicidade .

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sexta rodada do Brasileirão. No sábado, às 21h, o Internacional visita o Atlético-MG, no Mineirão. Já no domingo, o Athletico-PR faz um clássico contra o Coritiba, na Arena da Baixada, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 2 ATHLETICO-PR

continua após publicidade .

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Rodrigo Moledo e Renê (Thauan Lara); Baralhas (Estevão), Carlos de Pena, Alan Patrick, Wanderson (Lucca) e Pedro Henrique; Luiz Adriano (Gabriel Barros). Técnico: Mano Menezes.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Hugo Moura (Christian), Erick e Alex Santana (Vitor Bueno); Thiago Andrade (Canobbio), Pablo (Matheus Felipe) e Vitor Roque (Willian). Técnico: Paulo Turra.

continua após publicidade .

GOLS - Christian, aos 33 e Willian, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Gomes (Internacional) e Bento, Hugo Moura, Pedro Henrique e Vitor Bueno (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 187.592,00.

PÚBLICO - 13.537 total.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).