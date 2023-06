Athletico-PR derrota Libertad e garante vaga nas oitavas de final da Libertadores

O Athletico-PR é o primeiro brasileiro classificado às oitavas de final da Copa Libertadores da América. O time paranaense derrotou o Libertad, nesta terça-feira, por 1 a 0, na Arena da Baixada, e garantiu sua vaga na próxima fase.

Com o resultado, o Athletico se isolou ainda mais na liderança do Grupo G, com dez pontos, e não pode mais ser ultrapassado por dois de seus rivais. Já o Libertad estacionou nos seis pontos.

Os times transformaram a partida em um jogo de xadrez. O Athletico só conseguiu ter mais liberdade no primeiro tempo com seus zagueiros, que tentaram armar o jogo, sem muito sucesso. A tática do Libertad, no entanto, jogou contra ele próprio, já que não criou, com exceção de uma cabeçada de Cardozo, que passou por cima do gol, logo aos três minutos.

O Athletico só foi responder aos 29 minutos. Erick recebeu da entrada da área e arriscou o chute. Ele também exagerou na força. Sem espaço, o clube paranaense voltou a atacar apenas no minuto final, quando Cuello recebeu pela esquerda, cortou para o meio e encheu o pé. Martín Silva salvou.

As alterações realizadas por Paulo Turra no intervalo fizeram efeito. O Athletico voltou com outra postura e Vitor Roque teve mais liberdade para atuar. O atacante teve duas oportunidades de abrir o placar, mas, em ambas, mandou rente à trave. Do outro lado, Villalba também chegou e jogou pela linha de fundo.

O Athletico foi crescendo na partida e inaugurou o marcador aos 25 minutos. Christian avançou pela esquerda, cortou para o meia e arriscou. A bola surpreendeu Martín Silva e parou no fundo das redes. O segundo quase saiu com Madson, aos 33. O lateral deu uma linda cabeçada, mas Gómez tirou em cima da linha.

O time paranaense continuou pressionando, mas tomou um susto no fim. Aos 44 minutos, Villalba chegou a marcar para o Libertad, mas a arbitragem pegou um toque de mão na jogada, anulou o lance e confirmou a vitória do Athletico.

Na última rodada, o Athletico enfrenta o Alianza Lima-PER no dia 27 de junho, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No mesmo dia e horário, o Libertad-PAR recebe o Atlético-MG, no Defensores del Chaco, no Paraguai.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 1 X 0 LIBERTAD

ATHLETICO - Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Alex Santana (Hugo Moura), e Terans (Thiago Andrade); Canobbio (Christian), Vitor Roque (Rômulo) e Cuello (Vitor Bueno). Técnico: Paulo Turra.

LIBERTAD - Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Espinoza; Campuzano, Sanabria (Lezcano), Diego Gómez; Enso González (Marcelo Fernández); Villalba e Óscar Cardozo (Roque Santa Cruz). Técnico: Daniel Garnero.

GOLS - Christian, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Santana (Athletico); Campuzano e Espinoza (Libertad).

ÁRBITRO - Gery Vargas (Bolívia).

RENDA - R$ 786.800,00.

PÚBLICO - 26.714 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).