Athletico-PR deixa eliminação na Copa do Brasil para trás, vence Bahia e se reabilita

A eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Flamengo já ficou no passado para o Athletico-PR. Neste domingo, o time paranaense direcionou as suas atenções para o Brasileirão e voltou a vencer após dois jogos de jejum ao bater o Bahia, pelo placar de 2 a 0, na Arena da Baixada. O resultado positivo manteve a equipe tranquila dentro da zona de acesso para as competições internacionais.

Os gols da partida foram marcados por Vitor Roque e Erick, ambos ainda no primeiro tempo. Com os três pontos, o Athletico-PR foi aos 23 e agora é oitavo colocado do Brasileirão. Já o Bahia, que também foi eliminado nesta semana na Copa do Brasil pelo Grêmio, chegou ao quarto jogo sem vitória e amarga a 16.ª colocação com 13 pontos, bem próximo a zona de rebaixamento. O Goiás, primeiro time na degola, tem 11.

Jogando em casa, o Athletico-PR começou a partida com mais posse de bola e tomando às rédeas do duelo nos primeiros minutos. Tanto que após algumas tentativas, não demorou para abrir o placar. Aos 23 minutos, Khellven cruzou na medida para Vitor Roque, que chegou batendo de primeira para o fundo das redes. O lance ainda foi analisado pelo VAR por um possível impedimento, mas minutos depois o gol foi confirmado.

Depois do gol, o Athletico-PR cresceu ainda mais na partida e enquanto o Bahia tentava responder em contra-ataque rápido, conseguiu ampliar o placar. Aos 34, em uma jogada bem parecida, Khellven cruzou na área e dessa vez, Erick subiu mais que os zagueiros para cabecear no cantinho do goleiro Marcos Felipe, que nada pode fazer. Por isso, o primeiro tempo terminou com o placar de 2 a 0 para o time paranaense.

Na volta do intervalo, a partida seguiu da mesma forma, com o Athletico-PR dominando as jogadas ofensivas e o Bahia se defendendo como pôde. Aos 26 minutos, Christian teve uma ótima oportunidade em um chute colocado, que saiu tirando tinta da trave do goleiro do Bahia, que só olhou a bola sair.

Já aos 38, Khellven avançou pela direita e cruzou para Christian, que apareceu na pequena área, mas chutou em cima de Marcos Felipe. Nos minutos finais, o Bahia respondeu em uma cabeçada de Thaciano e em um chute de Cauly, mas o Athletico-PR venceu mesmo pelo placar de 2 a 0.

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. No sábado (22), o Bahia recebe o Corinthians, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 18h30. Já no domingo (23), o Athletico-PR visita o Vasco, no Estádio São Januário, também às 18h30.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 BAHIA

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Hugo Moura), Erick, Vitor Bueno (Vidal), Christian e Canobbio (Cuello); Vitor Roque (Pablo). Técnico: Wesley Carvalho.

BAHIA - Marcos Felipe; Cicinho (Matheus Bahia), Gabriel Xavier, Kanu e Ryan (André); Acevedo (Yago Felipe), Thaciano e Cauly; Ademir, Kayky (Lucas Mugni) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

GOLS - Vitor Roque, aos 23 e Erick, aos 34 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

CARTÕES AMARELOS - Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Athletico-PR) e Everaldo (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).