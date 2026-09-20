Athletico-PR bate Bahia com emoção até o fim, quebra tabu e se firma no G4 do Brasileirão
O Athletico-PR conquistou uma vitória importantíssima na luta por vaga na Copa Libertadores 2026. Na noite deste domingo (20), o time paranaense recebeu o Bahia na Arena da Baixada, em jogo que encerrou oficialmente a 28ª rodada do Brasileirão 2026, e com gols de Esquivel e Jorge Rivaldo, bateu o adversário direto por 2 a 1, com direito a pênalti defendido por Mycael nos acréscimos. Erick Pulga marcou pelo time nordestino.
Jogo de mais alto nível técnico da rodada, que colocou frente a frente dois rivais na disputa por vaga no G4, levou o time da casa a uma invencibilidade de 14 jogos em seus domínios, quebrando ainda uma sequência de quatro vitórias consecutivas e 11 jogos de invencibilidade do Bahia no torneio.
Com o resultado, o Athletico-PR voltou a vencer após três rodadas, foi a 49 pontos e se manteve na terceira colocação, agora com três de vantagem em relação ao próprio adversário, primeiro time fora do G4.
As equipes agora terão longas duas semanas de preparação visando a 29ª rodada do Brasileirão. Devido a Data Fifa, os rivais voltam a campo apenas no dia 8 de outubro, quando a partir das 20h, o Athletico-PR recebe o Atlético-MG, na Arena da Baixada, pouco antes do Bahia visitar o Palmeiras, no Nubank Parque, às 21h30.
O duelo direto na parte de cima da tabela começou agitado. Sem Viveros, artilheiro do Brasileirão, o Athletico-PR adotou novas estratégias e conseguiu ser efetivo aos 15 minutos, quando Vargas recebeu de Mendoza na área e tocou para Esquivel, que chutou no contrapé de Ronaldo e abriu o marcador para o time da casa.
Entretanto, a alegria paranaense não durou muito. Aos 25, Marcos Vitor cruzou na área, Mycael saiu mal e Erick Pulga aproveitou, estufando as redes e deixando tudo igual no placar. Após o gol, as equipes ainda criaram chances, mas não conseguiram encontrar a mesma objetividade e foram para o intervalo em empate.
Na volta para o segundo tempo, o jogo passou a ficar muito estudado no setor de meio-campo, e sem grandes chances reais de gol, a não ser um chute de Rodrigo Nestor, aos 15. Entretanto, quando parecia que não conseguiria encontrar objetividade, foi do banco de reservas que saiu a solução do Athletico-PR.
Aos 23, Vargas desceu em velocidade pela esquerda e cruzou com veneno para Jorge Rivaldo, que de primeira, bateu Ronaldo e colocou o time da casa novamente em vantagem no placar. Após o gol, o Bahia se lançou completamente ao ataque e foi do céu ao inferno em minutos.
Aos 46, Juba chutou de fora da área e viu Mycael operar um milagre. Porém, no lance anterior, o VAR identificou mão de Jadson na grande área em chute de Everaldo, e após análise no vídeo, Daronco assinalou pênalti. Na cobrança, entretanto, Everaldo bateu no canto e o goleiro do Athletico-PR defendeu, garantindo a vitória paranaense com muita emoção. Logo após o lace, Odair Hellmann foi expulso por ser efusivo com a arbitragem.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO-PR 2 X 1 BAHIA
ATHLETICO-PR - Mycael; Dantas, Aguirre (Dudu) e Arthur Dias; Gilberto (Gilberto Junior), Jadson, Luiz Gustavo e Esquivel; Mendoza, Leozinho (Jorge Rivaldo) e Kerwin Vargas (Zapelli). Técnico: Odair Hellmann.
BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro) e Erick (Jean Lucas); Ademir (Kauê Furquim), Alejo Véliz (Everaldo) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
GOLS - Esquivel, aos 15, e Erick Pulga, aos 25 minutos do primeiro tempo. Jorge Rivaldo aos 23 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Acevedo, Aguirre, Arthur Dias, Kauê Furquim, Jorge Rivaldo e Odair Hellmann.
CARTÃO VERMELHO - Odair Hellmann.
RENDA - R$ 1.104.000,00.
PÚBLICO - 27.259 torcedores.
ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).
LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).