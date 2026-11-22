O Remo é o segundo clube rebaixado à Série B de 2027. Na tarde deste domingo, o time paraense foi à Arena da Baixada para encarar o Athletico-PR, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, em partida dominada pelo time da casa, acabou derrotado por 4 a 2, tendo a queda decretada para a segunda divisão nacional.

De volta à Série A após 30 anos, o Remo não conseguiu se firmar no torneio, apesar de iniciar o ano forte em seus domínios e retorna à Série B, agora tentando montar uma equipe para retornar à elite em 2028. A Chapecoense foi a primeira rebaixada da temporada.

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O resultado quebrou uma sequência de cinco jogos sem vitória do Athletico-PR no Brasileirão e levou o time paranaense a 57 pontos, ainda na quinta colocação, mas ficando apenas três atrás do Fluminense,, que ainda joga na rodada. Do outro lado, o time paraense parou em 32 e segue na vice-lanterna.

As equipes voltam a campo para a 37ª e penúltima rodada do Brasileirão ainda nesta semana. Na quinta-feira, a partir das 20h, o Remo vai ao MorumBIS para encarar o São Paulo. Já no domingo (29), às 18h30, o Athletico visita o Mirassol, no José Maria de Campos Maia.

Tentando se recuperar da má fase recente, o Athletico-PR se lançou completamente ao ataque e logo foi recompensado. No primeiro minuto, Vargas recebeu na área e parou em Marcelo Rangel. No minuto seguinte, o atacante recebeu de Zapelli, e livre, na cara do gol, mandou para fora.

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Entretanto, o gol não demorou a sair. Aos oito, em cruzamento na área, Zé Ivaldo cortou mal e a bola sobrou limpa para Mendoza, que de primeira, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador. O Remo ainda tentou responder com Edson Fernando, aos 22, e David Braga, aos 23, mas em ambas as oportunidades, Mycael defendeu.

A resposta paranaense, porém, foi fatal. Aos 31, Mendoza cruzou rasteiro, Zé Welison também afastou mal e Vargas, de primeira, desta vez aproveitou a chance para fazer 2 a 0 para o Athletico-PR e levar o time de Curitiba em boa vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o jogo ficou mais tenso, com muitas faltas e poucas chances nos minutos iniciais. A primeira oportunidade do time da casa surgiu aos 14, com Leozinho, que bateu colocado, rente à trave. Porém, o Remo, que voltou melhor, respondeu com objetividade. Aos 16, David Braga recebeu no meio, puxou para a esquerda e mandou de fora da área para bater Mycael e diminuir o prejuízo.

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Após o gol, o time paraense se lançou ao ataque, mas acabou castigado. Aos 22, após sobra em escanteio, João Cruz, em seu primeiro toque na bola, lançou para Leozinho, que sozinho, avançou até a área, tocou entre as pernas de Marcelo Rangel e fez o terceiro do Athletico na partida.

O Remo voltou a responder com perigo, desta vez em cabeceio de Poveda, parando em Mycael. O filme, porém, se repetiu. Aos 38, Leozinho tocou para João Cruz cruzar rasteiro para Jorge Rivaldo apenas escorar para o gol. O time paraense ainda conseguiu descontar aos 44, com Galeano, após duas tentativas de cabeça, mas o tento não adiantou na classificação e o rebaixamento foi decretado.

FICHA TÉCNICA

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ATHLETICO-PR 4 X 2 REMO

ATHLETICO-PR - Mycael; Arthur Dias, Dantas e Esquivel (Léo Derik); Benavídez, Luiz Gustavo (Jorge Rivaldo), Jadson, Zapelli (Felipinho) e Mendoza (Gilberto); Leozinho e Vargas (João Cruz). Técnico: Odair Hellmann.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Yago Pikachu), Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk (Galeano); Zé Welison, Edson Fernando (Marllon) e Patrick (Zé Ricardo); David Braga, Jajá (Gabriel Poveda) e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

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GOLS - Mendoza, aos oito, e Vargas, aos 31 minutos do primeiro tempo. David Braga, aos 16, Leozinho, aos 22, Jorge Rivaldo, aos 38, e Galeano, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Welison, Edson Fernando, Zé Ivaldo, Mendoza, Marllon, Tchamba, Dantas, Esquivel, Jajá e Gabriel Taliari.

RENDA - R$ 885.210,00.

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PÚBLICO - 21.852 torcedores.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).