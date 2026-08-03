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Athletico-PR aproveita expulsão, bate o Vitória e abre boa vantagem na Copa do Brasil

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 23:10:00 Editado em 03.08.2026, 23:19:18
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O Athletico-PR fez o que se espera de um time mandante em um duelo de mata-mata. Dentro de casa, na Arena da Baixada, em Curitiba, se impôs diante do seu torcedor e contou com a expulsão de Emmanuel Martínez, na segunda etapa, para abrir boa vantagem com um triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, nesta segunda-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os gols de João Cruz e Dudu, um em cada tempo, deram ao time paranaense o benefício de perder por até um gol de diferença no segundo jogo. Já o time baiano precisa vencer por três ou mais para seguir adiante. Em caso de igualdade no agregado, a vaga será decidida nas penalidades. O times voltam a se enfrentar já nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

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O duelo começou a todo vapor. Pressionando a saída de bola, o Athletico deixou espaço e quase foi surpreendido com dois minutos, em contra-ataque em que Renê carimbou a trave de Santos. O lance não amedrontou os donos da casa, que mantiveram a postura agressiva e foram efetivos aos oito. João Cruz recebeu na entrada da área, puxou para o meio e bateu forte rasteiro para abrir o placar.

O gol deixou o time paranaense confortável em campo. Controlando a posse de bola, seguiu ocupando o campo de ataque e atento para não sofrer o contragolpe. O Vitória quando tinha a posse da bola, não conseguia fazer o jogo fluir, ficando encaixotado na marcação. Apesar de ter um bom volume, só foi levar perigo novamente na reta final, com Viveros obrigando boa defesa de Lucas Arcanjo com o pé.

O confronto voltou morno do intervalo. O Vitória se desfez da linha de cinco defensores e passou a ter mais controle da bola no campo de ataque, mas ainda sem conseguir encontrar espaço para finalizar. O Athletico, por sua vez, era mais cauteloso, na espreita por um contra-ataque para ampliar. Quando o time baiano começou a crescer em campo, perdeu o meia Emmanuel Martínez, expulso aos 21 minutos, pelo segundo amarelo.

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Com um a mais, toda a pressão que os baianos ensaiavam foi por água abaixo. Retomando o controle da partida, foi questão de tempo para o Athletico ampliar o marcador. E não demorou muito. Aos 32, Viveros fez bela jogada individual e tocou para trás, para Dudu encher o pé e marcar. Antes do fim, Jorge Rivaldo, por duas vezes, ficou no quase para marcar o terceiro e encaminhar a classificação.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 0 VITÓRIA

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ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto (Vargas); Luiz Gustavo (Zapelli), Jadson e João Cruz (Dudu); Leozinho (Léo Derick), Viveros e Mendoza (Jorge Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Erick), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Zé Vitor) e Renê (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - João Cruz, aos oito minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 32 minutos do segundo tempo.

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ÁRBITRO - Edinal Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Arthur Dias, Leozinho, Dudu, Cacá e Emmanuel Martínez.

CARTÃO VERMELHO - Emmanuel Martínez.

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RENDA - R$ 936.335,00.

PÚBLICO - 23.824 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

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