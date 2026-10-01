Athletico Paranaense lança camisa especial para o Outubro Rosa 2026

O Athletico Paranaense e a Umbro apresentaram nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, a nova camisa especial do clube para a campanha Outubro Rosa 2026, voltada à conscientização e à prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

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Produzido em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), o uniforme utiliza o apelo popular do futebol para reforçar mensagens sobre o diagnóstico precoce e o cuidado com a saúde feminina. As vendas do novo modelo já estão abertas na loja oficial da Arena da Baixada, nos quiosques dos shoppings Palladium e São José, além dos sites oficiais do clube e da fornecedora de material esportivo.

A versão deste ano aposta em um conceito visual contemporâneo que une abstracionismo e refinamento estético. Diferente de edições anteriores, a peça tem como base uma tonalidade escura, combinada com grafismos geométricos aplicados de forma sutil através da técnica ton-sur-ton.

Os detalhes em rosa fúcsia entram em pontos estratégicos da camisa, garantindo contraste sem comprometer a identidade tradicional do clube. O projeto criativo também buscou inspiração no universo dos animes do gênero shoujo, utilizando a linguagem das animações orientais para criar uma narrativa sobre resiliência e homenagear a força das mulheres no esporte.

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Foto: Divulgação/Umbro Brasil Foto: Divulgação/Umbro Brasil

Além do design externo, o uniforme traz intervenções direcionadas ao propósito da campanha em seus acabamentos. As mangas contam com detalhes em relevo que remetem à prevenção, enquanto a parte interna da gola exibe um selo exclusivo da FEMAMA acompanhado de um texto educativo sobre a importância da detecção precoce da doença. Segundo a marca esportiva, a proposta é garantir que a mensagem de alerta acompanhe o torcedor não apenas como um item de vestuário, mas como um instrumento permanente de mobilização social.

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O lançamento consolida uma tradição mantida pelo Athletico Paranaense desde 2020, ano em que o clube passou a integrar o calendário anual de lançamentos temáticos do Outubro Rosa. Ao longo das últimas temporadas, a parceria tem renovado a estética das camisas com diferentes linguagens artísticas, mantendo o compromisso de utilizar a visibilidade dos gramados para ampliar o debate sobre a saúde da mulher no Paraná e em todo o país.