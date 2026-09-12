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Athletico e Coritiba empatam em jogo com campo alagado e ?Protocolo Vini Jr.? no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Athletico e Coritiba empataram por 3 a 3 neste sábado, no Couto Pereira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Gustavo, Arthur Dias e Viveiros marcaram para o Furacão, enquanto Tiago Cóser e Rodrigo Moledo, duas vezes, fizeram os gols do Coxa. O clássico foi disputado sob forte chuva, teve campo alagado, expulsão pelo Protocolo Vini Jr. e reação do time da casa nos minutos finais.

O jogo começou com oito minutos de atraso por causa das condições do gramado. As fortes chuvas deixaram o campo com diversas poças e dificultaram a partida desde os primeiros minutos.

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O Athletico aproveitou melhor as primeiras oportunidades. Aos 13 minutos, Luiz Gustavo apareceu na área e cabeceou para abrir o placar após cobrança de falta de Esquivel. Aos 29, Arthur Dias ampliou depois de dominar o escanteio cobrado por João Cruz e finalizar de direita.

O Coritiba teve uma chance de reação antes do intervalo. Aos 45 minutos, Breno Lopes foi expulso após cobrir a boca para conversar com Lucas Esquivel, em lance que levou à aplicação do Protocolo Vini Jr. Logo depois, Josué cobrou falta no travessão, e Tiago Cóser aproveitou o rebote para diminuir.

Na volta do intervalo, os dois técnicos fizeram mudanças. O Coritiba voltou com quatro alterações, enquanto o Athletico fez duas. O time da casa passou a pressionar e criou oportunidades para buscar o empate, mas quem voltou a marcar foi o Furacão.

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Thiago Santos cometeu pênalti, e Viveiros converteu a cobrança para fazer o terceiro gol do Athletico. O atacante, artilheiro do campeonato, chegou a 18 gols na competição.

O Coritiba não desistiu e conseguiu diminuir a diferença aos 45 minutos. Rodrigo Moledo marcou de cabeça e deixou o time novamente vivo no clássico.

E o zagueiro ainda teria tempo para mais. Aos 51 minutos, Moledo apareceu outra vez pelo alto e cabeceou por cima de Mycael, deixando o placar em 3 a 3.

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Vale lembrar que o clássico voltou a ser disputado na Série A depois de três anos.

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Athletico Brasileirão Coritiba Couto Pereira Futebol Rodrigo Moledo
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