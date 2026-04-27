Athletic-MG e Náutico se enfrentam em São João Del Rei pela 6ª rodada da Série B

O Athletic-MG recebe o Náutico nesta segunda-feira (27), às 19 horas, em partida que marca o encerramento da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto será realizado na Arena Sicredi, em São João Del Rei, com ambas as equipes entrando em campo pressionadas pela necessidade de reabilitação.

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O Athletic, comandado pelo técnico e ex-meia Alex, soma oito pontos e busca retomar o caminho das vitórias após um revés por 2 a 1 para o Novorizontino, fora de casa. O objetivo da equipe mineira é consolidar-se na parte intermediária da tabela e evitar uma queda maior na classificação.

Do outro lado, o Náutico, sob a batuta do experiente treinador Hélio dos Anjos, atravessa um momento mais delicado. Com seis pontos conquistados até aqui, o Timbu tenta se distanciar da zona de rebaixamento após sofrer uma derrota expressiva por 3 a 0 para o São Bernardo, em pleno Estádio dos Aflitos.

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Para este duelo, a expectativa é de uma partida disputada, dado que os dois times precisam somar pontos para estabilizar suas campanhas neste início de campeonato. O confronto é visto como uma oportunidade estratégica para ambos os elencos ganharem confiança na sequência da competição.