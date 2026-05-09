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Athletic-MG e Cuiabá fazem jogo ?amarrado? e ficam no empate sem gols pela Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 20:21:00 Editado em 09.05.2026, 20:28:59
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Em duelo direto contra o Z-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, ninguém saiu de campo feliz. Neste sábado, no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG), Athletic-MG e Cuiabá não conseguiram ser efetivos, empatando sem gols em confronto válido pela oitava rodada.

Com o resultado, os mineiros foram a 10 pontos, em posição intermediária, enquanto os mato-grossenses somam nove pontos, ainda preocupados com o grupo de queda. Os times voltarão a campo pela nona rodada na próxima semana: o Athletic vai encarar o Juventude, novamente em casa, às 16h do domingo, já o Cuiabá receberá o Novorizontino, na Arena Pantanal, às 20h30 do sábado.

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O jogo começou bastante truncado e estudado, sem muitos lances e baixo poder criativo pelos dois lados. O Cuiabá foi quem teve mais presença ofensiva e, assim, criou a primeira boa chance: Marlon recebeu pela esquerda e chutou forte, mas Luan Polli espalmou, evitando a abertura do placar.

A partida seguiu com domínio dos mato-grossenses, que continuaram parando na forte marcação do Athletic. Na única chegada ao ataque, os mineiros foram pouco perigosos: após escanteio curto, Zeca levantou e Gabriel Moysés deu o cabeceio para o alto, porém Marcelo Carné subiu livre para defender seguro, fazendo o placar ir zerado ao intervalo.

No segundo tempo, o Cuiabá veio com uma troca no setor ofensivo para dar continuidade ao bom momento, contudo quem voltou melhor foi o Athletic. No início, Luan Polli lançou da defesa ao ataque, a defesa adversária se enrolou e Eric Melo cortou para trás, mandando no próprio travessão. Pouco depois, veio a resposta dos visitantes num chute de Kauan Crysttian, que saiu à direita e foi perigoso.

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Mostrando não se entregar, os mineiros realizaram as duas primeiras mexidas e, de cara, as duas novidades assustaram. Samuel Otusanya bateu mascado e a bola sobrou na área para Bruninho, que viu Carné sair da barra para impedir.

Apesar de ter a intensidade inicial, os times voltaram a ficar sem criatividade, gerando novas substituições, entretanto sem mudar o placar da primeira etapa.

FICHA TÉCNICA

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ATHLETIC-MG 0 X 0 CUIABÁ

ATHLETIC - Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Diogo Batista, Jota (Gustavinho), Pedro Oliveira (Gian Cabezas) e Zeca; Kauan Rodrigues (Dixon Veras), Gabryel Moisés (Samuel Otusanya) e Max (Bruninho). Técnico: Alex de Souza.

CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Gabriel Knesowitch e Eric Melo (Luís Soares); Raylan, Raul, Calebe, Pepê (Weverson) e Marlon; Kauan Cristtyan (Vinícius Peixoto) e Rodrigo Rodrigues (Asad). Técnico: Eduardo Barros.

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CARTÕES AMARELOS - Bruninho e Belezi (ATH); Eric Melo e João Basso (CUI).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

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LOCAL - Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei (MG).

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Athletic-MG Cuiabá Futebol serie b
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