Athletic Bilbao marca no fim, elimina Real Madrid e vai à semi da Copa do Rei

O Athletic Bilbao virou o grande vilão dos grandes da Espanha nesta edição da Copa do Rei. Após despachar o Barcelona nas oitavas de final, derrubou o Real Madrid nesta quinta-feira. Jogando em casa, no tradicional estádio de San Mamés, o time de Bilbao venceu por 1 a 0, com gol aos 43 minutos do segundo tempo, após erro cometido pelo volante brasileiro Casemiro.

Em grande momento, o Athletic dominou o confronto do início ao fim. Criou as melhores oportunidades no ataque, mas falhou nas finalizações. Do outro lado, o Real apresentou atuação apática, sem poder de fogo, principalmente após a substituição de Vinicius Junior, e sentindo muito a ausência de Benzema, machucado.

O triunfo levou o Athletic à semifinal da Copa do Rei. Seu futuro adversário será definido em sorteio marcado para esta sexta. Os demais classificados são Betis, Rayo Vallecano e Valencia. Para a equipe de Bilbao, o triunfo desta quinta teve sabor de vingança. O time vinha de três derrotas seguidas para o Real, a última delas no mês passado, na final da Supercopa da Espanha.

Após defenderem a seleção brasileira na última Data Fifa, o zagueiro Éder Militão, o volante Casemiro e os atacante Vinicius Junior e Rodrygo foram titulares nesta quinta - Asensio completou o trio ofensivo. Vinicius havia sido titular também no Brasil contra o Paraguai há menos de 48 horas, em Belo Horizonte.

Apesar do cansaço, o atacante fez bom primeiro tempo, impondo correria pelo lado esquerdo do ataque. No início da etapa final, acabou sendo substituído. Militão e Casemiro não chegaram a entrar em campo na terça e Rodrygo havia entrado somente no segundo tempo.

Mas, independente do desgaste dos brasileiros, o Real esteve aquém do esperado e precisou conter a pressão dos anfitriões. O Athletic Bilbao dominou as ações, criou as melhores chances e esteve perto de abrir o placar. Na melhor chance, Dani Garcia encheu o pé de fora da área e exigiu bela defesa do goleiro Courtois, aos 8 minutos.

O Real seguiu com postura defensiva na volta para o segundo tempo. Perdendo a batalha no meio-campo, com a dupla formada por Modric e Kroos em dia pouco inspirado, os visitantes viam o Athletic ditar o ritmo do jogo, mais intenso na etapa final. Os anfitriões chegavam com frequência ao ataque, mas falhavam nas finalizações.

A cada minuto, as chances perdidas se acumulavam e a torcida se angustiava nas arquibancadas. Até que Casemiro falhou na marcação e a bola sobrou para Alex Berenguer, que deu lindo corte em Nacho Fernandez e acertou forte chute rasteiro no canto direito de Courtois: 1 a 0. Berenguer, que havia acabado de entrar em campo, marcou seu primeiro gol na temporada aos 43 minutos do segundo tempo e selou a classificação do Athletic.

WILLIAN JOSÉ MARCA - O Betis garantiu seu lugar na semifinal com uma goleada sobre a Real Sociedad. Fora de casa, aplicou 4 a 0, com direito a gol do atacante brasileiro Willian José, que tem passagens por São Paulo e Grêmio, em cobrança de pênalti. Juanmi, duas vezes, e Ruibal marcaram os demais gols da partida.