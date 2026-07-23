Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Até quando a taça da Copa do Mundo fica com a Espanha? Entenda as regras da Fifa

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 11:02:00 Editado em 23.07.2026, 11:13:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A imagem da seleção espanhola erguendo a taça da Copa do Mundo após a vitória sobre a Argentina, no último domingo, marcou o encerramento da competição. O troféu, porém, não permanece com os campeões por muito tempo. A peça original é propriedade da Fifa e fica sob posse da entidade, enquanto a equipe vencedora recebe uma réplica para manter em definitivo.

Dessa forma, a Espanha teve a taça original em mãos durante a cerimônia de premiação e os primeiros momentos de comemoração após conquistar o Mundial de 2026. O troféu também acompanhou a delegação nos compromissos oficiais ligados à celebração do título, incluindo o retorno a Madri e as festividades organizadas na capital espanhola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após o fim da agenda de comemorações, a taça original deixa de ficar sob responsabilidade da seleção campeã e retorna à guarda da Fifa. Portanto, a Espanha não permanece com o troféu que foi entregue no estádio durante a decisão.

Depois da devolução do troféu original, a seleção campeã recebe uma réplica para guardar em sua própria federação. A peça é feita de ouro banhado e serve como lembrança permanente da conquista.

A taça original, portanto, segue pertencendo à Fifa e fica sob custódia da entidade fora dos períodos em que é utilizada em cerimônias oficiais. A Espanha, campeã mundial de 2026, poderá exibir e preservar sua réplica, mas o troféu levantado pelos jogadores no MetLife Stadium já voltou ? ou voltará após o fim de todos os compromissos oficiais ? à posse da entidade máxima do futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Mundo espanha Futebol Taça
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV