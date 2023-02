Ataque funciona, mesmo sem Vini Jr, e Real Madrid goleia o Elche no Espanhol

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carlo Ancelotti não se cansa de dizer que Vinicius Júnior é um dos maiores atacantes em atividade no futebol mundial atualmente. Nesta quarta-feira, o brasileiro desfalcou o Real Madrid diante do Elche por suspensão em jogo atrasado do Campeonato Espanhol. Mesmo sem o jogador, o ataque da equipe se impôs em goleada por 4 a 0 no Santiago Bernabéu.

continua após publicidade .

Asensio e Benzema, duas vezes, anotaram, ainda no primeiro tempo, para a equipe abrir boa vantagem em seus domínios. Na segunda etapa, Modric marcou um belo gol para garantir a goleada e diminuir um pouco a enorme distância para o líder Barcelona, agora de oito pontos.

Antes de a bola rolar, o veterano meia foi homenageado e recebeu o prêmio de "jogador mais saudável de 2022", por não se machucar e estar sempre à disposição de Ancelotti ou da seleção croata, mesmo com 37 anos. Curiosamente, Modric foi poupado, começando apenas no banco assim como Rudiger, Tchouaméni e Lucas Vázquez. Eder Militão retornou após ser desfalque no Mundial de Clubes no Marrocos.

continua após publicidade .

O jogo começou e a torcida merengue foi logo comemorando. Asensio recebeu na intermediária, se livrou de dois marcadores e bateu no cantinho do goleiro para abrir o marcador com menos de oito minutos em uma pintura.

Antes do intervalo, Benzema apareceu duas vezes, em cobranças de pênaltis, para abrir enorme vantagem no marcador. O primeiro, claro, após toque de mão na área, e o segundo bastante questionável. O VAR não mudou a decisão do árbitro e o francês cobrou com categoria.

Com a partida "decidida", o Real Madrid apenas fez o tempo passar na etapa final já pensando na dura sequência que terá pela frente. Mesmo assim, ainda transformou o placar em goleada com outra pintura, desta vez de Modric, que ganhou alguns minutos na etapa e definiu. O croata recebeu na entrada da área e mandou no ângulo.

O Real Madrid volta a campo no sábado. Provavelmente com alguns titulares poupados, visita o Osasuna, a quem não perde faz 17 jogos (com 12 vitórias), antes de iniciar série complicada contra Liverpool, fora de casa, pelas oitavas da Liga dos Campeões, e os clássicos contra Atlético de Madrid (Espanhol) e Barcelona (semifinal da Copa do Rei).