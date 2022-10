Atalanta bate Sassuolo e assume provisoriamente a liderança do Italiano

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A hegemonia de 21 temporadas de Milan, Inter de Milão e Juventus nunca esteve tão ameaçada. A Atalanta esquentou a briga pelo título com o Napoli e assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Sassuolo por 2 a 1 neste sábado, no Atleti Azzurri D'Italia, pela décima rodada. A última conquista de um "invasor" foi da Roma, na temporada 2001/2002.

continua após publicidade .

Tudo indica que na temporada 2022/23 teremos mais uma façanha no Campeonato Italiano, já que Inter de Milão e Juventus seguem longe das primeiras posições e o Milan ainda não engrenou, apesar de estar brigando pela parte de cima da tabela.

A vitória da Atalanta, no entanto, deixa o time na primeira posição, com 24 pontos, ao menos, até este domingo, quando o Napoli entrará em campo para enfrentar o Bologna. O ex-time de Maradona tem 23 pontos. O Milan é o quinto, com 20.

continua após publicidade .

Apesar de conquistar três pontos importantes na luta pelo título, a Atalanta não teve vida fácil neste sábado. O Sassuolo estava querendo estragar a festa e quase conseguiu. O time visitante abriu o placar aos 41 minutos. Kyriakopoulos recebeu bela assistência de Luca D'Andrea e bateu com categoria para fazer 1 a 0.

Mas o gol despertou o time da Atalanta, que buscou o empate ainda no primeiro tempo. Após linda jogada de ataque, Soppy rolou para Mario Pasalic, que só teve o trabalho de empurrar. O time da casa ainda tentou uma pressão no fim do primeiro tempo, mas as equipes foram para o intervalo com 1 a 1 no placar.

Na volta do segundo tempo, a Atalanta não cometeu os mesmos erros da etapa inicial e virou o jogo logo no minuto inicial. Ademola Lookman recebeu em boa condição e jogou no ângulo, sem nenhuma chance para o goleiro Consigli fazer a defesa.

continua após publicidade .

Em vantagem, a Atalanta deu a bola para o adversário e passou a se defender. A tática mais cautelosa quase custou caro. Berardi resolveu arriscar de longe e jogou no travessão. O time visitante ainda pressionou no fim, mas não conseguiu evitar a derrota.

Ainda neste sábado, a Juventus (7ª colocada) bateu o Torino (11º) por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Empoli (10º) sobre o Monza (13º).