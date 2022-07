Atalanta anuncia contratação do volante Ederson, e Corinthians levará R$ 430 mil

(via Agência Estado)

O volante Ederson defenderá as cores da Atalanta na próxima temporada, após excelente passagem pela Salernitana em campanha que garantiu a permanência na elite italiana. O acordo com a nova equipe foi anunciado nesta quarta-feira e o Corinthians, ex-clube do jogador, embolsará cerca de R$ 430 mil.

Contratado do Cruzeiro, Ederson não se destacou no Corinthians e acabou emprestado ao Fortaleza, onde foi um dos destaques do Brasileirão passado sob direção de Juan Vojvoda. O clube paulista recebeu diversas ofertas pelo jogador no fim da competição e, para fazer caixa, o negociou no começo do ano por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 33,1 milhões nas cifras atuais).

"Bem-vindo, Ederson. A Atalanta pode confirmar a contratação permanente do jogador Ederson do Salernitana", anunciou o clube de Bérgamo, que desembolsou 15 milhões de euros pelo negócio (R$ 82,8 milhões). O Corinthians tem direito a 0,52% deste valor, o que renderá R$ 430 mil ao clube brasileiro.

Autor de um gol pela Salernitana no confronto diante da Atalanta, Ederson chamou atenção do clube e chega recebendo bastante elogios à nova casa. "Conhecido simplesmente como Ederson, é um meio-campista dinâmico e versátil, que sabe combinar qualidade com corrida e sabe como jogar futebol de ataque", anunciou a equipe de Bérgamo, antes de ressaltar seus feitos na Itália em ainda curta passagem.

"Ele impressionou a todos em Salerno com sua qualidade e capacidade rápida de se adaptar a um novo ambiente, tornando-se um dos melhores meio-campistas em ascensão na segunda metade da liga e imediatamente mostrando espaço para melhorias. Com 15 jogos e 2 gols, contribuiu significativamente para a conquista dos gols do clube campaniano, ao selar a vitória sobre a Sampdoria e o empate em Bérgamo, marcando logo de cara no Gewiss Stadium. Ele agora continuará sua carreira com os Nerazzurri", completou a Atalanta, impressionada com o desempenho do jogador na Salernitana.