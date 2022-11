Atacante Yago é o quinto jogador liberado pelo Guarani após o fim da Série B

(via Agência Estado)

O atacante Yago é o quinto jogador a deixar o Guarani após o fim da Série B. O empréstimo do atleta junto ao Athletico-PR não será renovado para a temporada de 2023. Antes, o lateral Lucas Ramon, o meia Silas, os atacantes Lucas Venuto e Maxwell também haviam deixado o clube.

Contratado no começo do ano, Yago veio credenciado pelo acesso na Série B com o Cuiabá no ano anterior, mas não correspondeu às expectativas no Brinco de Ouro. Ao todo, fez 42 jogos com a camisa alviverde e não marcou gols.

Revelado na base do Athletico-PR, ele voltará ao clube mais uma vez. Por empréstimo, já atuou por CSA, Ituano, Juventude, Paços Ferreira, de Portugal e Lobos BUAP, do México.

O velocista usou as redes sociais para se despedir da torcida bugrina e fez questão de agradecer pelos dias vividos no clube. "Quero agradecer ao Guarani pela oportunidade de vestir esse manto de muito peso. Fica aqui também meus agradecimentos aos torcedores que me apoiaram ou criticaram, mas sempre para o meu bem e para o meu crescimento como profissional. A todos funcionários do clube, comissão técnica e demais meu muito obrigado. Mais uma temporada se encerra. A palavra que tenho é gratidão. Estarei sempre na torcida"", postou o atleta em suas redes sociais.