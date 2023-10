Atacante Pablo Dyego fala em 'seis finais' e quer Ponte 'mudando o rumo da temporada'

Em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terá que tratar cada uma das seis últimas partidas como uma final, ao menos essa foi a análise do atacante Pablo Dyego, que está recuperado de lesão e retorna no momento mais decisivo da equipe na temporada.

"A gente não está vivendo um bom momento. É (preciso) concentrar bastante. São 40 dias para mudar o rumo da temporada. É pensar que agora toda partida é uma decisão. Temos de fazer sempre o melhor, como se não houvesse amanhã. Se Deus quiser, vamos ter sucesso nos últimos jogos para tirar a Ponte dessa situação", disse o atacante.

O jogador comentou também sobre o próximo compromisso do clube na Série B, o duelo contra o Ituano, marcado para segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. "É um dos jogos mais importantes da temporada. Tem que ir com muita seriedade, concentração para conquistar o resultado. Tenho certeza que vamos construir esse resultado durante a semana, com muita seriedade no trabalho", afirmou.

Após quatro meses sem entrar em campo, Pablo Dyego está recuperado de uma artroscopia no joelho direito. O atacante deve ser titular diante do Ituano, uma vez que Jeh está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

"Estava vindo de bons jogos, com uma batida boa, ajudando e contribuindo com o time. Depois que machuquei, fiquei ansioso para voltar logo. Nenhum jogador quer passar por essa situação. Agora estou de volta para ajudar o time", disse.

Há sete jogos sem vencer, a Ponte Preta ocupa o 16º lugar, com 34 pontos, um a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. O time campineiro entrará em campo sabendo o que precisa fazer para terminar mais uma rodada fora do descenso.