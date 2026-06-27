Atacante japonês minimiza Neymar antes de duelo na Copa: 'Não é mais o de antigamente'

O atacante japonês Kento Shiogai aqueceu o clima para o confronto de mata-mata contra o Brasil na Copa do Mundo ao minimizar o atual momento de Neymar e da própria Seleção Brasileira. Em entrevista após o treinamento da equipe asiática, o jogador demonstrou pouca preocupação com o time comandado por Carlo Ancelotti, afirmando que o craque brasileiro já não é o mesmo de antigamente e garantindo que o Japão está confiante e bem preparado para a partida.

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Questionado sobre o peso do adversário no duelo marcado para esta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, Shiogai foi direto. O atleta declarou que o Brasil era temido no passado, mas questionou o status atual da equipe. Segundo ele, a imagem de força no futebol de hoje pertence a países como França e Argentina, justificando que não tem ouvido falar muito dos brasileiros ultimamente.

Apesar do tom crítico, o jovem atacante fez uma ressalva ao reconhecer a tradição do adversário. Ele admitiu que o Brasil continua sendo uma equipe forte e destacou que uma eventual vitória sobre os pentacampeões traria um grande embalo anímico para a seleção japonesa na sequência da competição.

Aos 21 anos, Kento Shiogai defende atualmente o Wolfsburg, da Alemanha. Sua participação nesta edição da Copa do Mundo, no entanto, tem sido discreta até o momento, resumindo-se a cerca de quatro minutos em campo na reta final da partida de estreia contra a seleção da Holanda.