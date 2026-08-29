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Atacante holandês aceita trocar Liverpool pelo City e aguarda acerto entre clubes, diz jornal

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Manchester City segue em busca de novas contratações para a temporada 2026/27 e pode contar com um novo reforço no ataque. De acordo com o portal The Athletic, o holandês Cody Gakpo concordou em sair do Liverpool rumo ao time do técnico Enzo Maresca.

Após o aceno positivo do jogador de 27 anos, as equipes negociam entre si para chegar a um acordo pela transferência. O interesse de Gakpo por uma saída acontece depois do clube comandado por Andoni Iraola encaminhar a chegada de Bradley Barcola, do PSG.

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Ainda segundo o jornal, o City foi ao mercado para trazer um reforço no setor ofensivo depois das saídas de Savinho e Omar Marmoush para o Tottenham em operação no valor de 145 milhões de libras (por volta de R$ 1,02 bilhão).

Cody Gakpo chegou no Liverpool em 2023, vindo do PSV, da Holanda. Ele vem sendo titular na equipe de Iraola, onde anotou um gol na rodada de abertura da Premier League e deu uma assistência no empate com o Nottingham Forest neste sábado, 29.

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