Atacante Gabriel Pec sofre fratura na perna em estreia pelo Cruzeiro

Recém-contratado por R$ 60 milhões, ex-jogador do Vasco levou pontos na canela e teve lesão detectada após entrada de Victor Gabriel, que foi expulso

O atacante Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda durante sua estreia oficial pelo Cruzeiro, que ganhou do Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador passou por exames detalhados para avaliar a gravidade da lesão após ser atingido por uma entrada forte do zagueiro Victor Gabriel, que acabou expulso pelo lance. (Veja vídeo abaixo).

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A jogada violenta ocorreu aos 13 minutos do segundo tempo, quando os dois atletas disputavam a bola. O defensor colorado atingiu em cheio a canela de Pec, que ficou caído no gramado apresentando um sangramento no local. O atacante precisou de atendimento imediato no campo e foi substituído por Bruno Rodrigues. Sem conseguir permanecer nem no banco de reservas, o atleta foi amparado até o vestiário, onde recebeu os primeiros socorros e levou pontos no ferimento antes da confirmação da fratura.

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A partida no Beira-Rio marcou a primeira atuação de Gabriel Pec como titular do time mineiro, após ter participado apenas dos testes preparatórios antes da retomada do Brasileirão. O ex-jogador do Vasco é uma das duas contratações do Cruzeiro nesta janela de transferências, tendo sido adquirido junto ao LA Galaxy por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões), com vínculo firmado por cinco anos.

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Nesta manhã de quinta-feira (23), o jogador ainda não falou sobre o assunto, mas publicou uma foto no story em seu instagram com a frase "Deus é bom o tempo todo".

Foto: Reprodução/Instagram @gabrielpec Foto: Reprodução/Instagram @gabrielpec



