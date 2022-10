Atacante elogia técnico do Guarani e projeta duelo com Ituano: 'Buscar a vitória'

(via Agência Estado)

Em plena reação no Campeonato Brasileiro Série B, o Guarani tem um confronto paulista na próxima rodada, diante do Ituano, que ainda sonha com o acesso. Para o atacante Bruno José, a sequência de quatro vitórias deu confiança ao time e, apesar da dificuldade do confronto, acredita em novo resultado positivo.

"É um jogo muito difícil, contra uma equipe que está brigando pelo acesso. Mas a gente vem de uma sequência muito boa, de jogos muito bons e com certeza vamos para Itu em busca da vitória", afirmou.

Bruno ainda destacou a importância de confiar no trabalho e elogiou o técnico Mozart Santos. "Eu acredito muito no trabalho. Já disse que nada o supera. Nós trabalhamos muito e acreditamos, o que também é muito importante. O trabalho do Mozart nos deu confiança em campo."

Emprestado pelo Cruzeiro, Bruno José fez dois gols e, apesar de querer balançar mais as redes, garantiu que o seu foco está em vencer, mesmo que não marque. "Procuro sempre dar o meu melhor. Espero fazer muito mais gols, mas neste momento meu principal objetivo é ajudar a equipe cada vez mais, tanto ofensivamente como defensivamente. É um Bruno José que sempre vai dar a vida para que o time saia vitorioso."

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Guarani está em 13º lugar, com 41 pontos, seis a mais do que o CSA, que abre a zona de rebaixamento, em 16º, com 35. O duelo com o Ituano será no sábado, às 18h30, no Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada.