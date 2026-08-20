Atacante do Cagliari que quase se afogou em piscina deve receber alta da UTI, diz jornal

Dias depois de ter passado um susto após se afogar em uma piscina, o jovem atacante Yael Trapy, do Cagliari, deve ter alta da UTI do Hospital Santíssima Annunziata, localizado em Sassari, região da Sardenha, na Itália. A boa notícia foi divulgada pelo jornal Corriere Della Sera.

Após receber atendimento de urgência no local, o atleta foi internado na última segunda-feira e passou 24 horas em coma induzido por causa do grave acidente. Segundo o periódico, Trapy acordou "mostrando sinais encorajadores de recuperação. Ele respira sozinho, voltou a se alimentar e até trocou as primeiras palavras com a equipe médica".

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Durante coletiva de imprensa que contou com a presença do presidente do Cagliari, Tommaso Giulini, a equipe médica atestou a boa evolução do quadro de saúde do atleta. Segundo o dirigente, o momento mais crítico foi superado.

"Foi um grande exemplo de rapidez e competência", disse. "Os serviços de emergência chegaram em menos de cinco minutos após o incidente. Pouco mais (de demora no atendimento), teria sido o suficiente para uma situação muito mais grave, talvez fatal", relatou.

Ainda de acordo com o noticioso italiano, os médicos descartaram imediatamente complicações neurológicas e esclareceram as circunstâncias do incidente. Não houve imprudência relacionada a álcool ou drogas, pois os exames para ambos deram negativo. "Foi um acidente trágico e infeliz, agravado pelo fato de o menino não saber nadar e ter se encontrado repentinamente em águas profundas. Um detalhe curioso sobre seu despertar é a completa falta de memória do ocorrido", destacou o jornal.

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Trappy atuou nas categorias de base do Cagliari e fez a sua estreia no time principal em janeiro do ano passado no empate de 2 a 2 com a Cremonese, quando deixou a sua marca nas redes adversárias. Nesta sexta-feira, ele esteve em ação novamente e foi titular na vitória de sua equipe sobre o Arezzo por 1 a 0, em jogo válido pela Copa da Itália.