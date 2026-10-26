Atacante do Bahia gera polêmica ao compartilhar vídeo com críticas ao nordeste após reeleição de Lula

O atacante Willian José, do Bahia, gerou forte polêmica ao republicar em suas redes sociais um vídeo do influenciador Emerson Barreto com ataques e ofensas ao Nordeste, logo após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação compartilhada pelo jogador, o influenciador ofende a região, chamando o Nordeste de "câncer do país" e afirmando que a população busca apenas o auxílio do Estado. O autor do vídeo ainda profere diversos xingamentos, declara a intenção de deixar o Brasil por razões fiscais e xinga os nordestinos de forma agressiva por causa do resultado do pleito.

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A atitude do jogador provocou imediata reação negativa de torcedores e internautas, o que o levou a se pronunciar para tentar conter a crise. Natural de Porto Calvo, no litoral de Alagoas, Willian José publicou um texto argumentando que ele e sua família são nordestinos e conhecem as dificuldades diárias do povo local. Segundo o atacante, o verdadeiro objetivo da postagem era fazer um alerta sobre como os políticos, de modo geral, fazem a população de refém. Ele justificou o ato dizendo que é preciso pensar melhor na hora do voto, exigindo que os governantes foquem em educação, saúde, segurança e qualidade de vida, para garantir um futuro melhor.

A manifestação do jogador ocorreu no contexto da vitória eleitoral de Lula sobre o candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. O petista venceu em todos os nove estados da região e obteve ampla margem no estado da Bahia, onde alcançou 71,31% dos votos válidos contra 28,69% do adversário. No clube baiano desde o início do ano passado, quando foi contratado junto ao Spartak Moscou, Willian José acumula na atual temporada 31 partidas disputadas, com oito gols marcados e três assistências fornecidas à equipe.





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