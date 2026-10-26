Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
POLÊMICA

Atacante do Bahia gera polêmica ao compartilhar vídeo com críticas ao nordeste após reeleição de Lula

Em vídeo divulgado por Willian José, região é ofendida e população acusada de buscar apenas auxílio do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Atacante do Bahia gera polêmica ao compartilhar vídeo com críticas ao nordeste após reeleição de Lula
Autor Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O atacante Willian José, do Bahia, gerou forte polêmica ao republicar em suas redes sociais um vídeo do influenciador Emerson Barreto com ataques e ofensas ao Nordeste, logo após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação compartilhada pelo jogador, o influenciador ofende a região, chamando o Nordeste de "câncer do país" e afirmando que a população busca apenas o auxílio do Estado. O autor do vídeo ainda profere diversos xingamentos, declara a intenção de deixar o Brasil por razões fiscais e xinga os nordestinos de forma agressiva por causa do resultado do pleito.

- LEIA MAIS: Flávio afirma que recebeu ordem para entregar passaportes à PF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A atitude do jogador provocou imediata reação negativa de torcedores e internautas, o que o levou a se pronunciar para tentar conter a crise. Natural de Porto Calvo, no litoral de Alagoas, Willian José publicou um texto argumentando que ele e sua família são nordestinos e conhecem as dificuldades diárias do povo local. Segundo o atacante, o verdadeiro objetivo da postagem era fazer um alerta sobre como os políticos, de modo geral, fazem a população de refém. Ele justificou o ato dizendo que é preciso pensar melhor na hora do voto, exigindo que os governantes foquem em educação, saúde, segurança e qualidade de vida, para garantir um futuro melhor.

A manifestação do jogador ocorreu no contexto da vitória eleitoral de Lula sobre o candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais. O petista venceu em todos os nove estados da região e obteve ampla margem no estado da Bahia, onde alcançou 71,31% dos votos válidos contra 28,69% do adversário. No clube baiano desde o início do ano passado, quando foi contratado junto ao Spartak Moscou, Willian José acumula na atual temporada 31 partidas disputadas, com oito gols marcados e três assistências fornecidas à equipe.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Atacante do Bahia gera polêmica ao compartilhar vídeo com críticas ao nordeste após reeleição de Lula
AutorFoto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia Futebol Lula Nordeste Política Willian José
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV