O atacante Cassierra vai ser a baixa do Atlético-MG para o compromisso deste domingo, contra o Vasco, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador colombiano pediu para ficar fora da partida após receber ameaças de morte de torcedores do clube, que também direcionaram intimidações a seus familiares.

De acordo com informações do ge.com, Margarita Castillo, esposa do atleta, também contou que a situação afetou diretamente a rotina dos filhos do casal. Segundo ela, a família decidiu que as crianças não frequentariam mais a Arena MRV nem acompanhariam as partidas do pai pela televisão, como forma de evitar a exposição aos comentários ofensivos. Cassierra, por sua vez, também optou por se afastar das redes sociais diante das manifestações.

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O jogador apresentou provas dos ataques à diretoria atleticana e informou não ter condições emocionais de entrar em campo na Arena MRV e foi atendido pela cúpula.

De acordo com comunicado divulgado pelo Atlético-MG, Cassierra procurou a diretoria de futebol, o departamento de saúde e a comissão técnica no sábado, antes do treinamento. Na ocasião, apresentou registros das ameaças recebidas por ele e por integrantes de sua família, incluindo mensagens com ameaças de morte.

O clube informou que o estado emocional da esposa e dos filhos do atacante também pesou na decisão do atleta de não participar do confronto. Segundo a nota, os familiares estão bastante abalados com a situação. O Atlético lamentou os episódios, repudiou as atitudes dos torcedores envolvidos e afirmou que o caso está sendo tratado pelas autoridades competentes.

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A situação ganhou repercussão na última sexta-feira, quando Margarita publicou um desabafo nas redes sociais sobre os episódios de assédio e intimidação enfrentados pela família em Belo Horizonte. Ela relatou que chegou a deixar um estádio chorando após sofrer ofensas e criticou os ataques direcionados ao marido, especialmente em meio ao momento de dificuldade vivido pelo atacante dentro de campo.

Diante deste cenário, a diretoria do Atlético, que já havia condenado esses atos, divulgou uma nota em defesa do seu jogador.

"O atacante Cassierra procurou, ontem (28/11), antes do treino, a diretoria de futebol, o departamento de saúde e a comissão técnica do Atlético, apresentando provas de ameaças, inclusive de morte, feitas por alguns torcedores contra ele e contra sua família.

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Diante da situação e do estado emocional de sua esposa e seus filhos, que se encontram bastante abalados, o atleta informou não se sentir em condições de atuar na partida de hoje, contra o Vasco.

O Atlético lamenta e repudia que episódios dessa natureza continuem ocorrendo, e o caso está sendo tratado pelas autoridades."