Atacante de 20 anos do Cagliari vai para UTI após se afogar na piscina, diz imprensa italiana

O atacante francês Yael Trapy, de 20 anos, e que defende o Cagliari, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santíssima Annunziata, em Sassari, região da Sardenha, na Itália, após quase se afogar na piscina de uma casa em Porto Cervo. O jogador está em coma induzido e sob severo monitoramento.

De acordo com informações do jornal italiano La República, um exame de tomografia computadorizada realizado neste domingo constatou que ele tem "grande quantidade de líquido nos pulmões, o que dificulta a troca de oxigênio".

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A situação crítica do atleta preocupa a diretoria do Cagliari. O periódico Gazzeta dello Sport informou que ele foi surpreendido com a mudança repentina de profundidade da piscina. Sem saber nadar, o jogador perdeu a consciência. Ele foi retirado da água e recebeu atendimento médico de emergência. Trapy foi entubado e levado de helicóptero para o hospital.

Por meio de um comunicado oficial à imprensa, o Cagliari se manifestou sobre o episódio. "o Cagliari Calcio informa que está em contato constante com o centro médico e a família do jogador e acompanha de perto a evolução do seu quadro clínico". No informe, a agremiação pediu ainda que seja respeitada a privacidade dos parentes próximos do atleta e vai divulgar uma nova nota assim que o caso tiver novidades.

Trappy atuou nas categorias de base do Cagliari e fez a sua estreia no time principal em janeiro do ano passado no empate de 2 a 2 com a Cremonese, quando deixou a sua marca nas redes adversárias. Nesta sexta-feira, ele esteve em ação novamente e foi titular na vitória de sua equipe sobre o Arezzo por 1 a 0, em jogo válido pela Copa da Itália.